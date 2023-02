España se congela: Mario Picazo alerta de las ciudades que sufrirán nieve y frío extremo

Tras un fin de semana que ha sido algo más estable que las últimas semanas e incluso con un aumento ligero de las temperaturas máximas en prácticamente toda la península, parece que España se congela de nuevo. Así es la predicción de Mario Picazo que alerta de las ciudades que sufrirán nieve y frío extremo.

Mario Picazo alerta de nieve y frío extremo

Una masa de aire frío entra en España esta semana que sumada a una húmeda, dará como resultado el que de nuevo vuelva el frío y no sólo eso. Mario Picazo ha alertado además en su predicción para Eltiempo.es, que se van a producir nevadas en zonas de la mitad sur de la península.

Será a partir de este mismo lunes cuando vamos a notar un marcado descenso de las temperaturas que harán que las máximas que superaron incluso los 20 grados durante el fin de semana, «se quedarán más cerca de los 10 °C o como mucho 15 °C», explica Picazo.

Desde Meteored señalan además que las temperaturas diurnas volverán a descender pero no se trata en ningún caso de una ola de frío. Por otro lado, también se van a producir precipitaciones en algunas zonas de la península, y la cota de nieve no va a ser alta, pero no se esperan tampoco grandes nevadas.

Llega una masa de aire polar a España

La llegada de una mas de aire polar continental, junto a una vaguada retrógrada que procede del Mediterráneo, provocará esa inestabilidad atmosférica que vamos a notar a lo largo de todas la semana. La lluvia se hará presente a principios de semana en Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, para extenderse luego a la Región de Murcia y el sur y este de Andalucía con precipitaciones que van a ser localmente fuertes.

En cuanto a la cota de nieve, descenderá hasta alcanzar los 300-500 metros en el noreste, los 600-800 en el este y Baleares, y superará los 900 metros que en el sureste.

El tiempo esta semana

El tiempo para el martes mantendrá las lluvias en las zonas mencionadas sumando precipitaciones, en el valle del Ebro, norte de Alicante, sur de Valencia y Andalucía, y de manera más dispersa afectará también a zonas del norte.

El miércoles se mantendrá el flujo del este-noreste, pero la depresión en altura se moverá sobre la vertical del oeste peninsular , con lluvias en Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, Baleares y en el entorno del Estrecho así como zonas adyacentes y al golfo de Cádiz, con chubascos dispersos en el interior peninsular.

Será a partir del jueves cuando la borrasca y el frío comenzarán a alejarse, a pesar de que las altas presiones se van a reforzar por lo que darán lugar a nieblas matinales y heladas nocturnas.

Los expertos auguran además la llegada de «lluvias por el Atlántico» a partir del domingo que podrían afectar al extremo occidental peninsular.