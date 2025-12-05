La enfermedad de Alexia Rivas que está afectando a su imagen: «Cuando lo vi me fui al baño a vomitar»

Joaquín Prat abandonó por unos instantes el plató de El tiempo justo para dirigirse a los camerinos, donde le esperaba Alexia Rivas con la intención de compartir algo que llevaba tres semanas guardándose por miedo, pudor y la incertidumbre de no saber cómo reaccionaría su entorno cuando lo hiciera público.

La colaboradora ha decidido romper el silencio al considerar que su experiencia podía ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares, y al mismo tiempo adelantarse a posibles comentarios que pudieran surgir al ver cambios visibles en su imagen. Allí, entre confidencias y emociones contenidas, explicó que padece una afección que ha derivado en una calva considerable en su cuero cabelludo, un problema que se desencadenó tras sufrir un duro golpe emocional: la muerte de su abuela. Con serenidad, pero mostrando la vulnerabilidad de quien ha soportado semanas de angustia, confesó: «Lo que tengo yo no lo sabía, pero es muy común, y tiene una causa. Y es que las enfermedades muchas veces son por estrés y llevo una temporada, un año de mi vida, un 2025 difícil, aunque no lo parezca».

El problema médico de Alexia Rivas

En su relato, Alexia Rivas detalló que ha atravesado meses especialmente exigentes a nivel emocional, lo que ha terminado provocando un deterioro físico que no pudo prever. Explicó que el diagnóstico corresponde a una alopecia areata, un tipo de caída del cabello que responde directamente a situaciones de estrés extremo y que ella comenzó a notar tras regresar a Ponferrada, su tierra natal.

La protagonista ha descrito el proceso que está siguiendo para que su testimonio sirva de guía: «Es cuando se crean placas redondas de calvas, ya puede ser en la cabeza, en las cejas, en la barba, en cualquier parte del cuerpo. En mi caso ha sido en la cabeza y me lo descubro en Ponferrada. Hace tres semanas que falleció mi abuela, una persona muy importante para mí, que me ha criado junto a mis padres y estaba abrazada a mi abuela, dándole besos, y me dice mi madre ‘¿qué tienes en la cabeza Alexia?’».

El impacto de descubrir aquella zona sin pelo fue tan intenso que su cuerpo reaccionó de forma inmediata, dejándole claro que el malestar emocional se había transformado en algo físico imposible de ignorar. Con la honestidad que caracteriza su testimonio, recordó el momento exacto en que comprendió que algo serio estaba ocurriendo y lo que supuso enfrentarse a esa nueva realidad: «Cuando lo vi me fui al baño a vomitar. Me puse a vomitar porque me estaba quedando calva. Imagínate la impresión de qué me está pasando, qué es esto…».

La sorpresa, el miedo y la confusión se mezclaron en una experiencia que marcó un antes y un después en su relación con el propio cuerpo, obligándola a aceptar que incluso la imagen, un elemento importante en su carrera, podía verse afectada por circunstancias que iban mucho más allá de lo superficial.

Alexia Rivas ha hablado muy claro

Con el paso de las semanas, y una vez confirmado que la alopecia areata cuenta con tratamiento y posibilidades de recuperación, Alexia ha empezado a asumir la situación con mayor calma, aunque reconoce que no ha sido un proceso sencillo. Su cabello se ha convertido de pronto en un recordatorio del periodo emocionalmente convulso que vive. Aun así, lejos de ocultarlo, decidió mostrarlo ante las cámaras y hablar de ello con total transparencia. Por eso no dudó en revelar que la calva «es grandecita, la tengo desde hace un mes», un detalle que refleja su voluntad de normalizar algo que podría afectar a cualquiera, independientemente de la profesión o del lugar que ocupe en la vida pública.

La colaboradora explicó también que esta afección no aparece de manera aislada, sino que se suma a una serie de acontecimientos que han elevado su nivel de estrés hasta límites que su cuerpo ya no puede sostener. A la muerte de su abuela se unieron un duelo sentimental, cambios en sus condiciones laborales, ajustes en su trabajo como influencer y otras inquietudes que, poco a poco, fueron desbordándola sin que ella misma fuese plenamente consciente.

El mensaje de Alexia Rivas

Alexia Rivas ha acompañado su testimonio de un mensaje que considera fundamental y que espera que llegue tanto a quienes la siguen como a quienes puedan sentirse identificados con su experiencia. Hizo gala de una transparencia inusual en televisión para recordar que las apariencias no siempre cuentan la historia completa y que las profesiones expuestas al público también enfrentan problemas que no se ven a simple vista. En este sentido, quiso lanzar una reflexión tan contundente como necesaria: «Si tú no combates el estrés, el estrés va a salir por algún lado. Yo quiero que la gente sepa que da igual en lo que trabajen, que da igual que nos peinen, que nos maquillen, que vayamos a eventos, que nos sentemos en platós… que también tenemos problemas y tenemos estrés, que a mí me ha pasado esto y mañana me puede pasar otra cosa. Quiero mostrarme humana y cercana al público».

Con estas palabras, reivindica la importancia de hablar abiertamente de la salud mental y del impacto real que tiene en el cuerpo, una conversación que considera imprescindible en un momento vital especialmente complejo para ella.