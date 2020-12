El 2020 deja grandes personajes que pasaron del anonimato a la palestra mediática sin previo aviso. Uno de ellos es Alexia Rivas. A comienzos del mes de marzo no era demasiado conocida, más allá de alguna que otra conexión esporádica en ‘Socialité’, programa en el que trabajaba y que abandonó después de estallar su polémico romance con Alfonso Merlos. En definitiva, ha sido un año de aprendizaje y por eso ha llegado la hora de hacer balance.

La joven periodista ha publicado una carta en Instagram a su ‘yo’ del pasado, como si la escribiera su ‘yo’ del futuro en la que reflexiona sobre todo lo vivido, que no ha sido poco: «Querida Alexia del pasado:

Soy la Alexia del futuro, concretamente la de un año más. Antes de empezar con lo que quiero decirte, te invito a comprar mascarillas. Quédate con eso». Evidentemente, la pandemia marca el encabezado de su texto y es que esto que nos ha tocado vivir es algo que no habría imaginado ni el mayor de los catastrofistas.

Alexia Rivas habla de cómo ha transcurrido su camino en 2020, caminando por un camino repleto de flores pero también de piedras: «Sé que si te digo ahora todo lo que vas a vivir no me creerás, así que querida yo, te daré un consejo. No escuches, no veas, no te pares con lo tóxico, tú sabes el camino muy bien, tranquila, no te disgustes ni te pongas nerviosa: todo va a salir bien. Vas a aprender a practicar la paciencia, pero te prometo que lo que va a venir después merece la pena. Vas a tener que ser fuerte. Llora si lo necesitas, y grita ‘por qué’ pero no te recrees en la tristeza. Sécate las lágrimas y sal ahí fuera como el ave fénix. El consejo más importante viene ahora: abraza al abuelo MUY fuerte. A la abuela también. Sé que crees que son inmortales pero debes aprovechar».

Por último, la exnovia de Alfonso Merlos se dedica una serie de auto elogios motivadores para reforzar su (quizás) debilitada autoestima: «Eres guerrera, luchadora, sensible, fuerte. No te digo que vaya a ser fácil, pero si te digo que será el mayor aprendizaje de tu vida y que quizá algún día des las gracias. Y, por último… te digo esto y se me llena la boca al hacerlo… estoy muy orgullosa de ti». Así cierra su año Rivas.

El amor de Alfonso y Alexia empezó muy pero que muy fuerte y parecía que iba a romper los límites de lo establecido. Sin embargo, se evaporó casi de la noche a la mañana el pasado verano. Así valoraba la propia periodista todo lo que se dijo de ella, la pérdida de su puesto de trabajo y su ruptura con Merlos: «Yo no soy juez. Qué voy a decir. Al final se trata de mi persona. Pero bueno, que es lo que digo, no hay que anclarse en lo malo, no hay que regodearse en la pena y la tristeza, al final no he hecho nada malo, soy una chica normal. En mi faceta profesional siempre he dado el máximo, lo seguiré dando y así será. Espero que pronto salgan cosas que me apasionen y que me ilusionen, porque tengo muchísimas ganas de darlo todo», dijo en una entrevista con ‘Jaleos de El Español’.

Seguro que al 2021 le pide salud, estar cerca de los suyos, trabajo y quién sabe si un nuevo novio. Estaremos atentos para dar todos los detalles. ¡Feliz año, Alexia!