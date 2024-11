El encontronazo de Miguel Ángel Muñoz con la Guardia Civil: «Vino un coche derrapando»

Miguel Ángel Muñoz ha compartido una historia que, aunque le avergüenza, ha contado con un gran sentido del humor. La confesión tuvo lugar durante su paso por el programa ‘A las bravas’, donde el actor acudió para promocionar la nueva temporada de ‘Pekín Express’ en HBO Max.

La entrevista con Raúl Pérez tomó un giro inesperado cuando Miguel Ángel recordó un episodio muy particular: un encontronazo con la Guardia Civil en el aeropuerto en el que «vino un coche derrapando». Fue un momento que, según admite, «le bajó los humos de estrella». A lo largo de la conversación, el actor se mostró relajado, dispuesto a reírse de aquella experiencia que en su momento resultó bastante incómoda.

Todo comenzó cuando Raúl Pérez le preguntó a Miguel Ángel si alguna vez había perdido un vuelo. Con una sonrisa y cierta autocrítica confesó que tiene la costumbre de llegar al aeropuerto en el último momento, corriendo y pidiendo disculpas a todo el mundo. Reconoció que suele vivir al límite en sus viajes y que, en más de una ocasión, ha tenido que correr para no perder su vuelo. A pesar de ello, suele tener suerte y lograr embarcar en el último minuto. Sin embargo, hubo un día en que esa suerte lo abandonó y las cosas se complicaron más de lo esperado.

El episodio de Miguel Ángel Muñoz con la Guardia Civil

El incidente ocurrió cuando un grupo de amigos llamó a Miguel Ángel mientras él practicaba wakeboard en el pantano de San Juan, invitándolo a un viaje espontáneo a Lanzarote. Sin pensarlo dos veces, el actor aceptó y se lanzó a una carrera contrarreloj para llegar a tiempo al aeropuerto de Barajas. A pesar de que estaba a más de una hora de distancia, se subió a su coche y aceleró tanto como pudo. Su entusiasmo por el plan le hizo ignorar las dificultades, convencido de que lograría llegar antes de que el avión despegara. Era una aventura que le atraía y no quería dejarla pasar.

Una vez en el aeropuerto Miguel Ángel llegó al mostrador de Spanair, una aerolínea que dejó de operar en 2012 y le explicaron que el vuelo ya estaba cerrado. Sin embargo, insistió tanto que la empleada le hizo una tarjeta de embarque manual, dándole una última oportunidad. Con la tarjeta en mano, corrió al control de seguridad, lo pasó rápidamente y continuó su carrera hacia la puerta de embarque. Allí, una azafata le sonrió y le informó de que, a pesar de todos sus esfuerzos, el vuelo ya había partido y él lo había perdido. Sin embargo, otra empleada le dio la posibilidad de llegar hasta el avión si lograba alcanzar el autobús que transportaba a los pasajeros.

Desafortunadamente, el autobús que lo llevaría hasta el avión acababa de irse, dejándolo atrapado en la terminal. Pero Miguel Ángel no se rindió. Desesperado por no perder su vuelo, intentó subirse a un carrito de equipaje, en un intento por improvisar su propio transporte. Pidió ayuda a un trabajador del aeropuerto, quien, le explicó que llevarlo a su destino podría costarle el empleo. Ante esta negativa, decidió bajarse y seguir buscando su avión a pie, sin reparar en la gravedad de moverse por la pista sin autorización.

La Guardia Civil tuvo que intervenir

Decidido a no rendirse, Miguel Ángel Muñoz comenzó a caminar por la pista del aeropuerto, tratando de encontrar su avión de Spanair. Se acercó a varias aeronaves, primero a una con destino a Estocolmo y luego a otra que volaba a Palma de Mallorca, pero ninguna era su vuelo. En medio de esta búsqueda casi absurda, un coche de la Guardia Civil llegó derrapando hacia él, frenando en seco para detenerlo. En ese momento el artista sintió que su insistencia había llegado demasiado lejos y que la situación estaba por escaparse de su control. La Guardia Civil lo interceptó y lo llevó a la comisaría del aeropuerto para investigar qué había pasado.

Allí tuvo que explicar todo lo sucedido. A pesar de que la situación podría haber escalado a algo más serio, el incidente no fue más allá, y los agentes lo liberaron sin cargos. Aunque no pudo volar a Lanzarote, al menos evitó que le impusieran una multa o alguna sanción. Con cierto alivio, Miguel Ángel reconoció que tuvo suerte de que en aquel momento no existieran las redes sociales ni los teléfonos con cámara que hoy en día lo habrían convertido en una figura viral. En tono de broma comentó que, si el incidente hubiera ocurrido en la actualidad, el vídeo habría dado la vuelta al mundo.

El actor ha pedido perdón

El actor finalizó su anécdota disculpándose públicamente con la azafata y el personal del aeropuerto. Admitió que, en su entusiasmo por no perderse el viaje, actuó de manera precipitada y poco respetuosa con las normas de seguridad.

Miguel Ángel Muñoz ha pasado por muchas experiencias en su carrera, desde su participación en ‘Un paso adelante’, su victoria en la primera edición de ‘MasterChef Celebrity, hasta su actual papel como presentador de ‘Pekín Express’. A lo largo de los años, ha conocido a grandes figuras, como Julio Iglesias y ha hanado una fama internacional, por eso pensó que su encontronazo con la Guardia Civil iba a dar la vuelta al país.