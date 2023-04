El emotivo y triste mensaje de la hija de José Luis Gil a su padre

El estado de José Luis Gil sigue siendo un misterio para muchos, aunque su familia ha dejado claro que la situación está más que controlada. Los directores de ‘La que se avecina’, conocidos como los hermanos Caballero, recibieron estas noticias y se pusieron en contacto con el actor. Le ofrecieron participar en la nueva temporada, pero los médicos le han recomendado que siga guardando reposo. Es decir, todo está en orden, aunque sigue existiendo cierta preocupación. Recientemente su hija ha publicado un mensaje relacionado con este asunto.

José Luis Gil está en buenas manos, en las mejores. Por un lado tiene a un equipo sanitario detrás que lo ha dado todo hasta que la situación ha mejorado. Y por otro lado disfruta de una bonita familia que está dispuesta a hacer cualquier cosa por él. El clan es bastante discreto. Sin embargo, algunos familiares hacen declaraciones para no dejar que cunda el pánico, En situaciones como estas es bueno aclarar los rumores, de ahí que ciertas personas hayan hablado. Una de las que más ha sido su hija Irene. Se está encargando de gestionar el panorama.

El mensaje de la hija del actor

Irene, la famosa hija de José Luis Gil, ha escrito un mensaje en su Instagram que demuestra que los rumores son ciertos. El actor todavía no está plenamente recuperado, por eso no puede volver a los escenarios. Gran parte del público le conoce por ser Enrique Pastor en ‘La que se avecina’, pero detrás de él hay una carrera más que interesante. Brilla en el mundo del teatro y ha protagonizado obras que pasarán a la historia. Sin embargo, habrá que esperar un tiempo para volver a verle en acción.

“Feliz día del teatro. Echo de menos esas giras familiares en las que nos recorríamos España entera juntos. Qué lujo, seguirte y ver cómo crecían cada día esos personajes”, ha escrito Irene. Ha acompañado estas palabras de algunos carteles de obras que ha protagonizado el actor. José Luis Gil tiene detrás una carrera brillante, pero su gran mérito es haber formado una familia tan especial. Todos están pendientes de sus pasos profesionales, de ahí que Irene eche tanto de menos que todavía no pueda subirse a los escenarios.

José Luis Gil evoluciona bien

José Luis Gil siempre ha sido bastante discreto con su vida privada. De hecho salió publicado que guardaba bastante las distancias con sus compañeros de ‘La que se avecina’. Se lleva bien con todos y tiene una relación estupenda con la gran mayoría, pero ha salido publicado que es un poco más hermético que el resto. Eso no quiere decir que no sea muy amigo de algunos, como por ejemplo de Nacho Guerreros. Este último le ha visitado alguna vez en su domicilio particular y asegura que la evolución es favorable.

La importancia de su papel en ‘La que se avecina’

El personaje que interpreta José Luis es tan importante que los directores de ‘La que se avecina’ han llegado a decir que si hubieran sabido que iba a desaparecer unas temporadas habrían cancelado la serie. De hecho en todos los capítulos de la última edición le rinden un pequeño homenaje. Los actores de la serie han reconocido que ha estado bastante delicado, pero por suerte todo ha quedado en un susto.