Elon Musk y Mark Zuckerberg se citan para pegarse encerrados en una jaula

Dos gigantes antagónicos del mundo de las tecnológicas se han retado para pelear en una jaula de artes marciales mixtas (MMA) en Las Vegas. Se trata del CEO de Tesla, Elon Musk y del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, un reto surrealista que ambos han aceptado a través de sus redes sociales.

Todo comenzó con una publicación de la prensa especializada en la que se mencionaba que la empresa tecnológica Meta (empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) está creando una red social para competir con Twitter y tiene la idea de lanzarla “tan pronto como pueda”.

En una reunión interna, el director de producto de Meta, Chris Cox, llamó a esta nueva plataforma, en la que Meta lleva trabajando desde enero, su “respuesta a Twitter” y dijo que utilizará el sistema de cuentas de Instagram para completar automáticamente la información de un usuario, según el periódico tecnológico The Verge. El nombre interno de la red social es “Proyecto 92”, y su nombre público podría ser “Threads” (hilos, en inglés), según los documentos internos a los que pudo acceder el medio.

Ante esto Musk respondió a través de sus redes sociales que «está seguro de que la Tierra no puede esperar para estar exclusivamente bajo el control de Zuck sin otras opciones» para añadir más tarde que está listo «para un combate en jaula si él lo está», en referencia a Zuckerberg.

I’m sure Earth can’t wait to be exclusively under Zuck’s thumb with no other options.

At least it will be “sane”. Was worried there for a moment 😅.

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023