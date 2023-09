La durísima confesión de esta actriz española: «No estás tan acabada»

Un conocido concurso de televisión ha situado a la actriz Blanca Romero en el centro de la noticia. La artista estuvo durante mucho tiempo en el centro de la polémica por la relación sentimental que mantuvo con el torero Cayetano Rivera, pero no podemos olvidar que disfruta de una dilatada trayectoria profesional. El problema es que en los últimos tiempos ha estado apartada en un segundo plano y ahora está pagando las consecuencias. Blanca ha aceptado una oferta de TVE para participar en ‘MasterChef Celebrity’ y es justo aquí donde ha hecho una confesión bastante triste.

Blanca Romero fue una de las protagonistas de ‘Física o Química’, la mítica serie adolescente que se emitió en Antena 3 y que marcó a toda una generación. La ex del torero continúa teniendo un ejército de fans muy potente gracias a este proyecto, a pesar de que ha realizado otros trabajos, como por ejemplo la ficción ‘Bajo Sospecha’. Ahora se está hablando mucho de ella porque ha dado unas declaraciones inesperadas que demuestran cómo es su vida detrás de las cámaras.

Blanca Romero no lleva una vida lujosa

Blanca Romero conoce perfectamente cómo funciona el mundo de la información e insiste en que se han dado datos que no se corresponden con la realidad. Una de las noticias que no es cierta está relacionada con su vida privada. Desde que desapareció temporalmente de la industria de la interpretación ha estado en su casa, tranquila y alejada de los focos. Por eso siente que se ha descuidado y ahora está haciendo examen de consciencia. Uno de sus compañeros de ‘MasterChef’ le dijo que estaba «muy guapa» y ella se emocionó, así que no tuvo más remedio que explicarse.

«Llevo vida de monte, todo el día con el chándal. No tengo espejo en el baño. Hace 10 años que no me maquillaba, que me dedicaba solo al niño. Os está costando, pero lo estáis consiguiendo. Me estáis sacando colorín», ha comentado muy emocionada. Es madre de dos hijos, Lucía y Martín. Este último todavía es pequeño y Romero considera que debe estar centrada en sus cuidados, por eso ha dejado de lado su brillante trayectoria profesional.

La dura confesión de Blanca

A pesar de que es una mujer muy atractiva que siempre ha destacado por su belleza, Blanca Romero considera que está atravesando una mala época. Cree que su participación en el concurso de TVE le está ayudando para recuperar la autoestima. «Me gusta recuperar cosas otra vez que pensé que daba por hecho que ya estaban perdidas», decía mientras se secaba las lágrimas. «Me gusta mirarme al espejo y verme guapa otra vez y decir: ay, no estás tan acabada».

La sinceridad de la actriz

Blanca Romero ha hecho autocrítica y considera que ha cometido un error: pensar que estaba todo perdido. «Si me quedo alguna semana más acabo viniendo hasta con tacones. Esto es una prueba de superación personal de la leche. Yo lo pienso y digo ‘madre mía, me llevaba haciendo la muerta muchos años’. Volví un poco a la vida gracias a ‘MasterChef’ y es muy bonito», ha declarado. Esta sinceridad le ha convertido en una de las favoritas del programa.