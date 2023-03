Así es el padre biológico de Lucía Rivera: todo sobre el misterioso hombre más buscado

Aunque sólo tiene 24 años, Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero, ya ha escrito un libro autobiográfico: Nada es lo que parece. Tanto el maltrato que sufrió de sus dos exnovios como el bullying que tuvo son importantes. Y también se destaca el padre biológico de Lucía Rivera.

Reconocida por Cayetano Rivera Ordoñez como su hija, está claro que ella tiene un padre biológico del que se habla poco, y es que Blanca Romero no ha relatado su nombre.

Así es el padre biológico de Lucía Rivera

La modelo relata en su recién libro algunas cosas de él y le nombra como W. explica bien cómo lo conoció pero esperaba mucho y esos deseos se quedaron en nada.

Al parecer, su padre biológico no habla español y entonces fue algo complicado poder hablar con él y comunicarse. Según relata La Vanguardia, Lucía sufrió un desengaño porque se dio cuenta de que era alcohólico y no tuvo una buena conducta.

En el libro, la modelo agradece a su madre todo lo que ha hecho por ella, cómo la ha cuidado y de qué forma la alejó de su padre por su bien.

Pero en la vida todo merece una segunda oportunidad, y al parecer, Lucía pudo perdonar a su padre, más adelante.

En 2015, ya El Mundo se hizo eco de la noticia del padre de Lucía Rivera cuando su madre publicó una imagen de él. Resultaba ser un modelo muy cotizado afincado en Londres.

Blanca Romero dijo , en aquel entonces, que estuvieron juntos, pero lo dejaron y ella volvió a Gijón embarazada. Luego se reencontraron hasta que la niña tenía casi un año y finalmente se separaron.

Fue cuando Lucía tenía 11 años cuando el padre quiso saber sobe su hija y se reencontraron pero no fue tan idílico como realmente esperaban.

Maltrato físico y psicológicos en dos relaciones

En el libro que acaba de publicar, Lucía Rivera narra las duras relaciones que vivió. Comenta sobre el maltrato psicológico por parte de su primer novio, pues no le permitía salir y le controlaba totalmente.

Pero luego estuvo con otra relación con abuso psicológico físico: “Recuerdo sus ojos, fuera de sus órbitas, ensangrentados con rabia, y el ceño fruncido mirándome fijamente mientras exclamaba todo tipo de amenazas y me agarraba el cuello contra la pared. Sentía una especie de muerte dentro de mí, tenía moratones hasta en las orejas, y no, nunca se me pasó por la cabeza tomar medidas legales». Duras experiencias a pesar de su corta edad que ella misma relata en su libro.