Terrible reacción de Eva González a las palabras de Lucía Rivera

Eva González parece enfrentar esta semana todo lo que se está diciendo sobre ella y la relación que tuvo en su momento con Lucía Rivera, quien es hija de su ex marido Cayetano Rivera. La joven modelo de 24 años ha escrito un libro de memorias que acaba de ver la luz en el que explica muchos pasajes algo oscuros de su vida y de sus relaciones amorosas, pero también habla de sus padre y de como fue la época en la que ella siendo todavía pequeña se casó con Eva González. De hecho hay una parte bastante terrible que no parece haber gustado mucho a González.

Reacción de Eva González al libro de Lucía Rivera

Lucía Rivera es hija de la modelo Blanca Romero y cuando esta se casó con Cayetano Rivera, siendo su hija muy pequeña, él no dudó en darle su apellido. Tras la separación de Romero, Cayetano siguió ejerciendo de padre de Lucía de modo que la niña y luego adolescente pasó varias temporadas con él y su nueva novia, y luego segunda esposa, Eva González.

Ahora González y Cayetano Rivera están separados, pero la ex modelo no ha podido evitar que le sigan preguntando por Lucía Rivera, a raíz de su libro, «Nada es lo que parece», en el que explica de forma clara que no le gustaba para nada la idea de que su padre se casara otra vez y que además no sintió demasiado el cariño por parte de Eva González.

«Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí», explica Rivera en el libro y además añade sobre Eva González: «…me habría gustado recibir alguna migaja de cariño», aunque también admite que esa época ella era una joven rebelde y reconoce que lo hicieron lo «mejor que han podido».

Y ante estas palabras un reportero de la agencia Europa Press ha preguntado a González a la salida de unas compras que estaba haciendo y cuando se dirigía a su coche.

Según publica Lecturas en un vídeo, se puede ver como la ex modelo y presentadora no contestó nada sobre esa cuestión, pero se pone a reír dando a entender tal vez que lo que explica Lucía no se corresponde del todo con la realidad. Eso sí cuando le preguntan sobre esas «migajas de cariño» que Rivera dice que nunca sintió por parte de Eva González, ella arquea las cejas y no duda en introducirse en su coche para irse bastante sorprendida con lo que se está contando.