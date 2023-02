La plaza de toros de Valdemorillo, en Madrid, inauguró en la tarde ayer la Feria de San Blas y La Candelaria que abre, anualmente a primeros de febrero, la temporada taurina española. La primera jornada contó con los diestros Miguel Ángel Perera (39), Ginés Marín (25) y Cayetano Rivera (46) que, pese a que en 2020 anunció que aparcaba los capotes, tan solo ha terminado haciéndolo temporalmente. Cayetano lidió toros de Montalvo bajo la atenta mirada y aplausos de las casi cinco mil localidades del coso taurino serrano.

El regreso a los ruedos del hijo del fallecido Paquirri se produjo en medio de la tormenta mediática que rodea al Clan Rivera. Y es que si bien parece que la relación entre Cayetano y su hermano Kiko Rivera (38), y su primo, Canales Rivera (48), es más cercana que nunca, después de pasar con el primero incluso el Día de Navidad, y acudir con el segundo a el Festival Taurino en homenaje a la Familia Rivera en la plaza de toros de Vejer, comarca de La Janda, el pasado verano; no ocurriría lo mismo con Francisco (49). La relación entre los vástagos de Carmen Ordoñez no pasa por su mejor momento desde que el mayor de los Rivera, gestor del coso malagueño, no hubiera incluido a su hermano Cayetano en las ternas taurinas en dos ediciones seguidas del festival.

Prueba de ello son las declaraciones que ambos se han dedicado en los últimos tiempos: «Con Cayetano, ni es paz ni es guerra. Es que las circunstancias son las que son. No hay que darle más vueltas, ni buscar nada raro. Ante todo, somos hermanos», explicó el marido de Lourdes Montes (39) ante la prensa el pasado mes de octubre. «Siempre he creído, aunque yo soy el primero que no lo ha conseguido, que las cosas se deben hablar en casa. Nuestra relación no la veo como una cuestión de guerra o no guerra, sino como una cuestión de que tenemos vidas distintas y ya está. No pasa nada. Son momentos y situaciones. Tiempo al tiempo», añadió.

Pero además, al conflicto familiar se suma también su reciente separación tras trece años de relación y siete de matrimonio, de Eva González (41). Fue la revista ¡Hola! la encargada de hacer pública la noticia el pasado mes de octubre de 2022, apuntando a que la pareja llevaba tiempo haciendo vidas completamente paralelas. No obstante, es cierto que en las últimas semanas, los dos se han dejado ver en compañía de su hijo en común, Cayetano, que en marzo cumplirá cinco años, muy cómplices y dedicándose incluso alguna que otra muestra de cariño. Unas imágenes que podrían indicar un acercamiento entre el torero y la presentadora de La Voz de cara a darse una nueva oportunidad como pareja sentimental.

Sea como fuere, en este sentido, la expareja sigue firme en su idea de no hablar de su vida personal frente a las cámaras. «Sabéis que de esas cosas no hablo. Os pido respeto en ese sentido y que nos dejéis llevar nuestras cosas», declaraba el propio Cayetano hace unos días.