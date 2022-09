La Feria de Ronda ya ha comenzado. Ayer tuvo lugar una novillada sin picadores y un posterior concierto liderado por Francisco Rivera en el que su hija Tana se llevó todo el protagonismo, que se ha convertido ya en el apoyo incondicional de su padre. Hoy, la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda ha acogido la LXV edición de la Corrida Goyesca de Ronda, que ha contado con un cartel protagonizado por Morante de la Puebla, Juan Ortega y Roca Rey.

Allí se han dejado ver algunos de los VIPS más conocidos de nuestro país. En primer lugar, Juan Jose Padilla ha acudido a la corrida junto a Lidia Cabello. Él, con traje azul marino, corbata negra y camisa de rayas diplomáticas; ella, a conjunto, con un vestido de rayas blanco y negro, combinado con un clutch fucsia y los zapatos preferidos de Letizia: las alpargatas de cuña. Fue en octubre de 2018 cuando el torero se enfrentó por última vez a un morlaco en una plaza de toros española.

Entre los rostros conocidos que han llegado los primeros a la plaza se encuentran Maria Ángeles Grajal, Pepa Muñoz y, como no podía ser de otra forma, Lourdes Montes. Aunque la sevillana no estuvo ayer durante el concierto de Fran Rivera, hoy no se ha querido perder el evento más esperado por su esposo. Para la ocasión, y tan elegante como ya acostumbre a ser, ha elegido un vestido escote barco, con escote XXL en color azul bebé. Un estilismo ideal para una tarde de todos, que ha querido combinar con unas esparteñas en color beige y un pequeño bolso tipo clutch en color rosa maquillaje. Por su parte, Fran se ha mostrado de lo más sonriente con su hijo en brazos.

Hasta allí también se ha desplazado Fiona Ferrer, que no ha dudado en compartir cada momento en Ronda a través de su cuenta de Instagram. Precisamente ha sido en esta plataforma donde la novelista ha publicado un recuerdo de lo más especial. Rescatando una instantánea del 2 de septiembre de 2011 en la Plaza de Toros de Ronda, Fiona ha mandado un emotivo mensaje: “La estilista cree en el mundo circular, en el poder de las energías y el significado de las fechas. Hoy, 2 de septiembre de 2022, Ronda es mi nuevo destino en este verano de cambio de escenarios y mañana, 3 de septiembre, tendrá lugar uno de los acontecimientos más bonitos del mundo taurino, la Goyesca organizada por Francisco Rivera. La estilista nunca se olvida de sus amigos ni de quienes estuvieron cerca en los momentos importantes de su / mi vida”.

Quien tampoco se ha querido perder este día ha sido Tana Rivera, el máximo apoyo de su padre. Acompañada por su novio, Manuel Vega, la joven ha rememorado cuando ejerció como presidenta de la cita, representando a la mujer rondeña y tomando así el testigo de sus abuelas y su tía Belén Ordóñez.

Y es que, ha sido una Corrida Goyesca de lo más especial, pues ha significado la vuelta a los ruedos de Roca Rey tras el percance sufrido el pasado 25 de agosto en Bilbao durante las Corridas Generales, que le obligó a mantener reposo para recuperarse y que le hizo perder varios compromisos en diferentes ferias. Él mismo lo informó a través de sus redes sociales, anunciando que “tras el periodo de reposo y recuperación aconsejado por los facultativos” reaparecería hoy. Y así ha sido.

La corrida de rejones

Antes de la tradicional Goyesca organizada por Francisco Rivera, esta mañana ha tenido lugar la corrida de rejones, donde el diestro ha hecho partícipes a sus hijos de la festividad. Y es que, no es ningún secreto que esta jornada es muy especial para el torero, pues fue en la plaza de la Real Maestranza de Caballería de Ronda donde se retiró en 2017. Un lugar cargado de simbolismo para Rivera y donde, desde 1954 se ha ido celebrando esta corrida.