La dolorosa confesión de uno de los famosos más queridos de España: «Estoy en la ruina, he sido multimillonario»

Nuestros famosos nos tienen acostumbrados a hacer confesiones que generan todo tipo de titulares: algunos a favor y otros en contra. En este caso gran parte del público se ha posicionado a favor del protagonista de esta noticia. Estamos hablando de un rostro muy conocido que en su momento arrasó en los programas de Telecicno. Ha trabajado con Jorge Javier Vázquez y con todas las estrellas de la cadena, pero su vida cambió de un momento a otro. Recientemente ha confesado que ha perdido todo el dinero que ganó en su época dorada.

La identidad del famoso arruinado

En los años 90 el nombre de Paco Porras era uno de los más pronunciados. Trabajaba en muchos programas y hacía entrevistas de todo tipo. Alcanzó el éxito y de un momento a otro se convirtió en una estrella. El paso del tiempo hizo que el público le diera la espalda y su situación cambió drásticamente. ¿Qué sucede ahora? Que un periodista de investigación le ha pillado en un piso okupa y han saltado todas las alarmas. Paco asegura que no vive ahí, según él solo ha ido a visitar a un buen amigo. Sin embargo, reconoce que sí está en la ruina.

El periodista Nacho Abad ha descubierto esta historia. Asegura que los propietarios del piso que tiene okupado el amigo de Paco Porras lo están pasando realmente mal. Han contratado a una empresa para intentar desaojar la propiedad de forma pacífica, pero están desesperados. El vidente ha roto su silencio y ha asegurado que él no tiene nada que ver con esta historia. Ha aprovechado la circunstancia para admitir que tiene problemas económicos desde que ha desaparecido de la televisión.

Paco Porras da explicaciones

Paco promete que no está okupando ninguna casa y da un paso más. Ha desmentido a Nacho Abad, asegurando que la situación no es cómo se está contando. “Yo no tengo nada que ver con la situación de okupas. He venido a ver a un amigo que se llama Miguel Marciano. Este señor le debe un dinero de dos meses, pero lleva aquí viviendo siete años. Este amigo mío no está okupando nada y yo mucho menos. Yo vengo a verle porque es amigo mío y me ha llamado para echarle un cable”.

El vidente ha intentado dar la cara por su amigo, pero también ha aprovechado que el foco estaba sobre él para reconoce que su situación no era buena. Reconoce que en el pasado ha ganado mucho dinero, pero en estos momentos “está en la runia”. Ya no trabaja en televisión y sus seguidores le han dado la espalda, algunos se han olvidado de él.

Una situación delicada

Paco Porrras asegura que hay muchos que están en su misma situación. Defiende que no es el único que necesita ayuda. “Claro que estoy en la ruina. Yo he sido muy rico, he sido multimillonario, todo el mundo lo sabe. He hecho muchas obras benéficas también, lo sigo haciendo. Ahora mi situación económica es menos desahogada y he pasado momentos críticos, pero como tanta gente”. Recuerda que cuando pudo contribuyó a ayudar al prójimo.