¿Qué fue de Paco Porras, el vidente más famoso?

Paco Porras ocupa en lugar en la mente de muchos espectadores que fueron testigo de su paso por televisión. Fue uno de los videntes más conocidos del país y se hizo muy popular por su colaboración en el mítico programa Crónicas Marcianas. Este programa fue un impulso esencial en la carrera del vidente, que siguió trabajando en la pequeña pantalla mucho más tiempo.

El paso de Paco Porras por televisión

Él mismo aseguraba ser vidente y entre sus capacidades estaba la de leer el futuro en las frutas y las verduras. Una capacidad más que curiosa que hace que muchos aún se acuerden de él. Pero ¿Qué es de su vida en la actualidad? Gran parte de su fama se fue difuminando con el tiempo, como pasa con muchos personajes públicos y su realidad es muy distinta a la que pudimos ver en televisión.

Durante sus primeros años de éxito, las ofertas y colaboraciones no paraban de aparecer y también fue protagonista de muchas polémicas en la televisión. En 2015 comenzó a dedicarse al mercado de los licores, probando suerte en este sector y unos años después empezaba a trabajar como colaborador en un programa de Radio Internacional. En este programa, no dudó en cargar contra Telecinco y su experiencia en la cadena de televisión.

Los problemas económicos, la realidad a la que se enfrenta ahora

Aún con ello, pasados unos años de todo el conflicto, volvía a pasar por los platós de Sálvame Deluxe con una realidad muy distinta. Aseguró estar arruinado económicamente, sin tener una casa, sin familia y viviendo con una discapacidad. «Me he quedado solo y paralítico» confesaba Paco Porras en Sálvame.

También, contaba como le afectó la muerte de su madre, que sucedió poco después de la grave lesión que llevó al vidente a necesitar silla de ruedas. Un contexto muy diferente que aún sorprendía más cuando confesaba que tenía un hijo pequeño al que no podía ver «porque la abuela del niño parecía un hombre, tenía un bigote muy grande.»

En 2020, volvía a los titulares por su estado de la salud y es que tuvo que hacer frente a un infarto de miocardio del que finalmente pudo recuperarse. Aún con ello, su mala etapa continuaba y en 2021 confesaba el infierno que había vivido en los últimos meses. Por su situación económica, el vidente tuvo que prostituirse y esto le ha dejado grandes secuelas psicológicas y físicas.

Relató los hechos, contando que iba a un chalet de Altea, en Alicante, a realizar sesiones esotéricas, pero se encontró una realidad muy diferente. «Fui a aquel chalet de Altea pensado que iba a hacer sesiones esotéricas y cuando llegue allí me prostituyeron. Me quedé sin un céntimo con esta crisis que estamos pasando y tuve que dejar que me prostituyeran y humillaran» contaba el vidente. Además, aseguraba que lo habían tenido retenido con «la ayuda de alguna sustancia que anulaba mi voluntad»

Una realidad que se aleja mucho de los primeros años de éxito de Paco Porras y una llamada de socorro que demuestra lo efímera que puede ser a veces la fama y el éxito.