David Bustamante, atónito: esta ha sido la reacción de su hija a su nueva canción

Daniella, la hija que David Bustamante tuvo con Paula Echevarría durante su matrimonio con la actriz, está de plena actualidad a raíz de unas declaraciones que ha hecho el cantante. A pesar de que lleva muchos años dedicándose a la industria musical, Bustamante no descansa y se niega a dejar de innovar. Por ese motivo ha lanzado una canción que promete ser un bombazo. El tema se llama ‘El día que te vayas’ y su estreno coincide con otra noticia muy importante para el artista. David ha intentado estar lejos del circuito televisivo, pero disfruta de un talento innato para entretener a los espectadores y ha terminado aceptando la oferta que le han hecho en ‘Tu cara me suena’.

Es un buen momento para hablar de los nuevos proyectos del ex de Paula Echevarría. Su nombre suena con fuerza en los mejores medios gracias a ‘El día que te vayas’, una canción que ha llegado a sorprender hasta Daniella. El concursante de ‘Operación Triunfo 1’ no suele hablar de su primogénita, pero se ha saltado las normas para dejar claro que ella también está sorprendida con su nuevo trabajo. Es muy complicado llevar tantos años encima de los escenarios y continuar sorprendiendo a la audiencia, pero Bustamante lo ha conseguido porque se ha puesto en manos de los mejores profesionales.

El cantante ha dado una entrevista para dar visibilidad a su single y ha explicado que la reacción de Daniella le ha dejado atónito. «Es muy bonito porque venía hablando con ella y dice papá ya verás lo vas a reventar. Cuando escuchó la maqueta un poco más producida, la frase que me dijo no sabía si tomármela bien o mal. Me dijo papá esto es un pelotazo, esta la voy a escuchar hasta yo. Y yo hija, que las otras canciones también te han dado de comer», ha explicado el intérprete.

Daniella Bustamante, a punto de cumplir 16 años

Daniella Bustamente disfruta de una relación muy estrecha con su padre. El cantante se separó de Paula Echevarría en 2018 y los primeros años fueron complejos, pero no tardaron en llegar a un acuerdo para favorecer a la hija que tienen en común. El cantante ha bromeado, desvelando que su heredera está a punto de cumplir 18 años. «Oye, a todos los pretendientes. Estoy muy fuerte, ¿vale?», declarado en tono de humor durante su entrevista en ‘El Hormiguero’.

En una ocasión David dejó claro que no se consideraba amigo de su hija, pero insistió en que disfrutaban de una relación muy estrecha. Tienen mucha confianza y pasan bastante tiempo juntos. El artista hace grandes esfuerzos porque su agenda laboral está muy apretada, pero siempre encuentra hueco para disfrutar de su familia. «La niña tiene que vivir, ser feliz, y los papás estamos para que las caídas, los golpes o los errores se remedien. Ella tiene que vivir, ser feliz, es una pedazo de mujer y estoy muy orgulloso de ella», declara mientras explica que Daniella es su máxima prioridad.

El intérprete se ha sentado en el plató de Pablo Motos para dar una sincera entrevista y a reflexionado sobre sus nuevas aventuras profesionales. ‘El día que te vayas’ promete marcar un antes y un después en su dilatada carrera. El objetivo de esta canción es demostrar que está preparado para defender registros de distintos estilos. Es el mismo motivo por el que ha decidido participar en ‘Tu cara me suena’. No le tiene miedo a nada y quiere probar nuevos retos.

El nuevo objetivo de David Bustamante

El ex de Paula Echevarría se ha marcado un nuevo objetivo: hacer cosas distintas y probar suerte en sectores que hasta la fecha desconocía. «He estado aprovechando mucho, saliendo de mi zona de confort, aprendiendo de todo. Pero ya tenía muchas ganas de volver a sacar mi música, tenía las canciones ahí esperando porque las empecé a escribir en la pandemia, y estaban ya ahí llamando a la puerta. Tenía muchas ganas de volver con todo», declara durante una entrevista con ‘La Razón’.

Mantiene una relación sentimental con Yana Olina, la bailarina a la que conoció mientras participaba en un concurso de baile de TVE. Siempre ha sido muy reservado con su vida privada, por eso ha intentado que su novia algo permanezca al margen de las cámaras. Pero considera que ha llegado el momento oportuno de dar ciertos pasos y por eso quiere sincerarse a través de sus canciones. Se dio cuenta después de la pandemia ocasionada por el coronavirus.

«No sabía qué era lo que quería escribir, pero al final me he desnudado por completo, y era el momento ideal. Tengo 42 años recién cumplidos y creo que tengo la capacidad, la madurez y las vivencias necesarias para escribir de esta manera. Me he sorprendido a mí mismo al ver que he podido hacer un disco muy versátil, es una paleta de muchos colores», ha declarado al respecto. Son esos colores los que han dejado sin palabras a su hija y este aspecto le llena de satisfacción.