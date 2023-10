David Bisbal de polémica en polémica tras la emisión de su documental y su veto a Chenoa

Para entender la historia de amor de David Bisbal y Chenoa hay que remontarse a 2001. Los artistas coincidieron en la primera aparición de ‘Operación Triunfo’ y desde el primer momento demostraron tener una química especial. El problema es que el programa les dio demasiada fama y ninguno de los dos la supo gestionar. El almeriense terminó desbordándose y pensó que lo mejor para él era iniciar una aventura sin Chenoa. Este romance estuvo en el foco mediático desde el primer momento y ahora vuelve a estar encima de la mesa gracias a un documental que Bisbal ha protagonizado en Movistar Plus.

Lo que más ha llamado la atención es que Bisbal haya aceptado este proyecto. El cantante siempre ha sido muy reservado con su vida privada, de hecho presume de no haber utilizado asuntos personales para llamar la atención de la prensa. Es precisamente esto lo que le ha creado un nuevo problema con Chenoa. La intérprete de ‘Cuando tú vas’ se ha ofendido al escuchar las últimas declaraciones que ha dado el entorno de David. Cada vez hay datos más concretos y todo hace pensar que estamos delante de la polémica definitiva.

Las polémicas de David Bisbal

David Bisbal ha querido hacer algo especial para celebrar su aniversario en el mundo de la música y por eso ha decidido colaborar con Movistar Plus. El artista se ha abierto como nunca y ha tocado temas muy personales, como por ejemplo la enfermedad que padece su padre. José Bisbal, boxeador de profesión, lleva unos años luchando contra el Alzheimer y desgraciadamente ha dejado de reconocer a sus hijos. Al público le ha extrañado que David haya profundizado en estos asuntos tan delicados y se haya negado a hablar de Chenoa.

«Cuando se hace un primer montaje, se habla de los inicios de Bisbal antes de presentarse a ‘Operación Triunfo’ luego meten su historia de amor con Chenoa y su posterior ruptura. Fue la primera polémica de Bisbal con los medios y también las imágenes de Chenoa en chándal, destrozada, en pijama, en chándal y con el pelo sucio». Esta información publicada en el programa ‘Fiesta’ ha marcado un antes y un después.

Bisbal se llevó un gran disgusto

La intención de Movistar Plus era explicar cómo había sido su historia de amor con Chenoa, de hecho el documental empezaba precisamente por este punto porque es fundamental para entender su recorrido artístico. Sin embargo, cuando Bisbal se dio cuenta de esto frenó el proyecto e impuso unas normas muy claras. «se coge un cabreo monumental, se cabrea con la productora y dice que, como Chenoa salga, o algo de ella salga en su documental, no lo hace», desvelan en el programa de Emma García.

Chenoa se sale con la suya

Chenoa no entendía que David Bisbal no quisiera hablar de ella y al final su presencia ocupa una parte importante en el famoso documental. Es cierto que el cantante no se pronuncia y no hace ningún tipo de análisis, pero los responsables del proyecto han encontrado la forma de que Chenoa tenga peso.

«Cuando se empezó a montar el documental, ellos tenían cinco horas y en realidad dura hora y cuarenta y ocho minutos. Han tenido que quitar muchísimas cosas que no cabían. La cosa es que Chenoa sí que sale en el documental», empiezan diciendo en ‘Fiesta’. Y añaden: «Salen imágenes de ellos juntos en la academia, imágenes del reencuentro, se habla de la ruptura. Lo que no sale es Bisbal hablando de ello».