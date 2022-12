El curioso motivo por el que Paz Padilla dejó de merendar en Sálvame

Paz Padilla dejó de merendar en ‘Sálvame’, una costumbre que realizaba casi a diario aprovechando los manjares que se sirven en plató. La merienda era uno de los momentos que unía a presentadores y colaboradores de ‘Sálvame’ que iban a trabajar como quien va por su casa. Sin miedo a merendar en directo ante el público y darse un pequeño homenaje hasta hora de cenar. Padilla hizo una valiosa confesión que dejó a medio país en shock sobre el motivo por el que dejó de merendar en Sálvame.

Paz Padilla explica por qué dejó de merendar en Sálvame

Sálvame es uno de los programas más originales que ha llegado a la televisión, colaboradores sin formación, mezclados con grandes nombres, llegan cada tarde a las pantallas de millones de personas. El mundo de la prensa rosa no tiene filtros, se alza con una serie de elementos que los han convertido en míticos.

Todos los colaborades de ‘Sálvame’ nunca han tenido pelos en la lengua y menos en expresarse. Tal como ella misma ha reconocido, en cualquier momento un comentario sacado de contexto puede hacerse viral. Ella es consciente de que fue un incidente con Belén Esteban lo que acabó con su carrera en ese programa.

Según explicó Padilla en el programa de la Sexta ‘Más tarde’: “Yo sufrí la cultura de la cancelación y bastante. Es imposible cuando algo se hace viral y lo ven millones de personas, explicarles que lo que han visto no es real. Hoy por hoy sigo dando explicaciones una y otra vez… que yo no soy antivacunas, que no soy negacionista…»

Más allá de los motivos que la llevaron a salir del programa, de forma temporal. También explicó una curiosa anécdota con la merienda en ‘Sálvame’. Al parecer Padilla era una de las fijas que aprovechaba para darse un buen homenaje en forma de merienda, una comida importante que sirve de transición hacia la cena y quizás le hubiera costado más de un dolor de cabeza a la presentadora.

La explicación del por qué no merienda en el programa es surrealista: «Yo dejé un día de merendar porque me dijo una mujer una vez, ‘me ha dicho mi amiga que os va a llevar un día al programa una tarta de yerba y que se va a hartar de reír con todos ustedes’”. Desde ese día Padilla decidió no volver a comer tartas en ese programa.