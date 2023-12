Uno de los momentos más esperados del año es ver el vestido de Cristina Pedroche en las ‘Campanadas’. Lleva presentando el último programa del año junto a Alberto Chicote mucho tiempo y siempre consigue ser líder de audiencia. Hay muchas marcas que estarían encantadas de contar con ella, pero la comunicadora no está dispuesta a renunciar a su esencia. Aprovecha que el foco de atención está en su persona para lanzar mensajes importantes y no consiente que nadie le diga lo que tiene que hacer. Por eso comparte abiertamente cómo está siendo su maternidad.

Durante la primera entrevista que concedió después de dar a luz aseguró que estaba demasiado sensible. «Me da miedo que le pase algo, pero en general, no sé, me da pena. Todo me da pena, pero estoy feliz», le explicó a la periodista Sonsoles Ónega. Ahora tendrá oportunidad de contarle a Pablo Motos cómo ha cambiado su vida desde este momento. Será la última invitada de 2023 de ‘El Hormiguero’. El exitoso espacio ha apostado por ella porque su presencia es sinónimo de éxito.

Cristina Pedroche se juega todo en las ‘Campanadas’

‘El Hormiguero’ cuenta con la participación de Cristina Pedroche, quien poco a poco ha ido dando detalles sobre su próximo vestido. Durante una entrevista e ‘El Confidencial’, cuando le preguntan por su dilatada experiencia en las ‘Campanadas’, responde: Miro para atrás y pienso, ‘tampoco ha pasado tanto’, porque ha ido todo muy rápido. Me parece que ha pasado más tiempo si recuerdo todos los vestidos. 2014 fue un año muy importante porque conocí a Dabiz, murió mi abuela, que para mí lo era todo y di mis primeras Campanadas».

La mujer de Dabiz Muñoz es consciente de que todo el mundo está pendiente de ella y aprovecha este momento para lanzar mensajes que considera fundamentales. Asegura que se encarga de todo, nadie le aconseja qué tiene que decir. «Todo el guion está escrito por mi. Todo está revisado por mí. Soy una tarada de la perfección y lo miro todo», empieza diciendo. Y recalca: «Cuando voy a las pruebas en la Puerta del Sol, no lo hago sobre el texto, lo hago sobre las cámaras, la iluminación, el sonido y el decorado. Tiene que estar todo bien porque soy la única que tiene toda la información».

Dabiz Muñoz ha participado en el vestido

Dabiz Muñoz se ha hecho conocido por su talento culinario, pero su curiosidad no conoce fronteras y en los últimos meses ha estado ayudando a Cristina Pedroche a diseñar el vestido perfecto para las ‘Campanadas 2023’. En una entrevista reciente, la presentadora informa: «Nunca le cuento nada a Dabiz porque me gusta darle la sorpresa y enseñarle el vestido cuando ya están las fotos oficiales, pero este año es el que más ha estado involucrado desde el principio. Surgió de forma natural porque le conté una idea, pensando que ya le estaba contando de más, pero él me respondió con otra idea buenísima y hemos estado construyendo nuestras cositas».

‘El Hormiguero’ tiene una gran oportunidad

Pablo Motos se ha posicionado como uno de los mejores comunicadores de Antena 3, tanto que ha sido capaz de destronar al antiguo líder de Telecinco. Cuando terminó ‘Sálvame’ en Mediaset tuvieron la idea de poner a Jorge Javier Vázquez compitiendo con ‘El Hormiguero’ y crearon ‘Cuentos Chinos’, un programa producido por la Fábrica de la Tele. Este experimento no salió bien y el catalán tuvo que dar marcha atrás y lleva un tiempo desaparecido de la pequeña pantalla. Ahora el espacio capitaneado por Pablo tiene una nueva oportunidad para hacer un récord de audiencia gracias a Cristina Pedroche.