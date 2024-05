La contundente respuesta de Irene Villa a Nuria Fergó tras sus últimas declaraciones

Hace menos de un año Nuria Fergó confirmó una de las noticias más sorprendentes de los últimos tiempos: su historia de amor con Juan Pablo Laura, ex marido de Irene Villa. Como no podía ser de otra forma, la polémica no tardó en estallar, pero el artista ha intentado estar al margen y no quiere saber nada de ningún conflicto público porque siempre ha sido muy celosa de su intimidad. Admite la cara B de la fama y es consciente de que en ciertas situaciones debe dar un paso adelante, aunque en esta ocasión ha optado por no hacer ningún comentario al respecto porque no está interesada en tener conflictos con Irene. Eso sí, ha dejado claro que Villa no forma parte de su vida por el simple hecho de haber estado casada con Juan Pablo.

Nuria Fergó tiene 45 años y saltó a la fama a raíz de su participación en la primera temporada de ‘Operación Triunfo’. Puede presumir de ser una de las cantantes más famosas de nuestro país y afortunadamente tiene buena relación con la prensa, por eso se ha sincerado ante un grupo de reporteros y ha explicado lo que piensa de Irene Villa. La respeta y no tiene ningún problema con ella, pero considera que no forma parte de su entorno y prefiere no opinar sobre ciertas cosas. Irene va a casarse en septiembre con su actual pareja, a Nuria le parece estupendo, aunque quiere quedarse ahí.

«No la he felicitado. Si ese tema ya lo he dicho. No sé ni por qué me preguntas», ha declarado Fergó. «No forma parte de mi familia. Porque sea un ex de alguien. Tampoco me preguntáis por el padre de mi hija. Está claro, ¿no? Todo el mundo feliz, a vivir su vida y a disfrutar, que la vida son dos días». No quiere hablar de su vida privada. En su momento tomó la decisión de ser artista y saltar al foco público, pero su entorno no forma parte de los medios y quiere que siga siendo así, por eso evita cualquier tipo de polémica.

Irene Villa responde a Nuria

¿Se ha enfadado Irene Villa al escuchar a Nuria Fergó decir que no forma parte de su familia? La periodista tiene mucha experiencia a la hora de comunicarse con los espectadores y se ha aprovechado de su talento para zanjar el conflicto de Nuria Fergó. Hay que tener en cuenta que está atravesando una de las etapas más plenas de su vida. Dentro de muy poco va a casarse con su novio David y ha preparado una gran fiesta que tendrá lugar cuando acabe el verano.

Irene Villa prefiere no discutir con Nuria Fergó y entiende perfectamente que la cantante considere que no son familia. Ha hablado del tema en un tono muy conciliador y ha recordado que Fergó puede estar harta de escuchar siempre las mismas preguntas, de ahí que se haya pronunciado en un tono tan contundente. «Yo creo que no hay ningún problema, está todo bien. Estará un poco cansada también de que le pregunten, a lo mejor, no lo sé».

Irene ha dado la cara por Nuria Falcó. «No me molesta tampoco tanta sinceridad. Yo solo sé que estamos contentos cada uno con la pareja que ha elegido y eso es lo que nos tenemos que quedar», hay que resaltar otro acontecimiento importante. La artista anunció que iba a casarse con Juan Carlos justo cuando Villa desveló que iba a formalizar su historia de amor con David Serrato. Sin embargo, Irene está convencida de que ambos hechos son una casualidad. Cree que Nuria no se ha copiado de nadie.

«Cada uno tiene su vida. A mí me ha tocado la lotería y no puedo estar más feliz», comenta sobre su relación con David. «Lo otro ha sido una casualidad y ya está».

El atípico matrimonio de Irene Villa

Irene Villa ha dado varias entrevistas para explicar en qué momento se encuentra. Reconoce que está atravesando una de las etapas más plenas de su vida, por eso quiere pasar por el altar y casarse con David, aunque hay cosas que no van a cambiar. Reconoce que cada uno tiene unos compromisos distintos, así que van a vivir separados durante un tiempo. «Estamos preparando la boda íntima para el 21 de septiembre y luego en octubre, haremos un fiestón, pero será un matrimonio atípico», ha comentado al respecto.

Tanto Irene como David están dispuestos a hacer un pequeño sacrificio para que ninguno de los dos tenga que renunciar a nada. Quieren casarse para seguir sumando emociones, no para modificar sus respectivas rutinas. «Es que no se puede. Él trabaja en el centro de alto rendimiento de Soria y yo tengo que estar en Madrid por mis hijos», responde cuando le preguntan por este tema.

«Seguiremos igual, separados. Pero no pasa nada, porque cuando nos juntamos la convivencia es buenísima. David es maravilloso y mis hijos lo adoran. No puedo estar más feliz». La periodista ha compartido muchos aspectos de su vida privada, una actitud que contrasta con el hermetismo de Nuria Fergó. Es evidente que tienen distintas formas de comportarse, aunque las dos tienen mucho éxito entre el público.