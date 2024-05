A un paso de darse el ‘sí, quiero’: Irene Villa revela como será su matrimonio

«Vamos a ser un matrimonio atípico». Estas son las palabras exactas que ha pronunciado Irene Villa cuando le han preguntado por su futura boda con David Serrato. Faltan solo unos meses para que la feliz pareja pase por el altar para darse el ‘sí, quiero’. Pero, ¿cómo afrontan los días previos al enlace? Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Irene es una de las periodistas más famosas de nuestro país y como no podía ser de otra forma su boda ha generado una gran expectación. A pesar de que David prefiere permanecer en la sombra, también se ha convertido en un rostro muy conocido dentro de la crónica social. Cada vez falta menos para ver a la novia vestida de blanco.

El enlace se celebrará en el Monasterio de Santa María de la Vid, un templo que está cerca de la localidad soriana de Burgo de Osma. La fecha que han escogido para este evento es el próximo 21 de septiembre. De esta forma queda claro que este verano viene cargado de acontecimientos importantes. No podemos olvidar que hace unos días salió a la luz que Jaime Cantizano está preparando su boda. Casi nadie sabía que estaba enamorado y ahora el comunicador está en el centro de la noticia a raíz de sus planes de futuro. De momento no ha hecho declaraciones al respecto y ha adoptado una postura bastante más discreta que la de Irene, quien no tiene problema en profundizar en ciertos aspectos de su esfera privada.

La psicóloga insiste en que está «muy tranquila» y totalmente convencida del paso que va a dar. Insiste en que David Serrato es el hombre de su vida, por eso está deseando formalizar la relación. De momento no se sabe si venderá una exclusiva, aunque es evidente que habrá una infinidad de medios pendientes de esta boda. A sus 45 años, Irene ocupa un papel importante en la prensa del corazón. Su historia personal ha cautivado el corazón de miles de espectadores y así se refleja en sus redes sociales, donde acumula bastante seguidores.

Irene Villa no vivirá con su futuro marido

A la periodista no le ha temblado el pulso a la hora de desvelar los detalles de su matrimonio. Ya ha avisado de que no van a ser una pareja común, pues ninguno de los dos tiene pensado dejar sus respectivas residencias. Por motivos de trabajo, Irene tiene que quedarse en Madrid y David no puede mudarse de Soria. Esa es la razón por la que han acordado llevar vidas paralelas, aunque estarán unidos por un inmenso amor. Irene ha explicado que no quiere alterar la vida de sus hijos y ese es otro de los motivos por los que no saldrá de la capital.

«Él trabaja en el centro de alto rendimiento de Soria y yo tengo que estar en Madrid por mis hijos», ha declarado en una entrevista reciente. «Seguiremos igual, separados. Pero no pasa nada, porque cuando nos juntamos la convivencia es buenísima. David es maravilloso y mis hijos lo adoran. No puedo estar más feliz». Sus fans han aplaudido que sea tan sincera a la hora de hablar de este tema. Hay gente que no entiende su postura, pero ella insiste en que no va a dejarse influenciar por nadie.

La boda será «un fiestón»

Irene Villa ha explicado que cuenta con el apoyo del padre Ángel para dar este paso tan importante. Para ella lo fundamental es que sus hijos disfruten del evento y que sus amigos se sientan completamente cómodos, por eso está preparando una fiesta por todo lo alto. «Lo que queremos es la fiesta, celebrar el amor a lo bestia. Y el padre Ángel ya nos ha dado su bendición», ha comentado durante su última entrevista. Primero celebrará una boda íntima y después reunirá a su grupo de amigos para festejar dicho acontecimiento.

La psicóloga ha explicado que su entorno ha recibido con los brazos abiertos a su futuro marido. Nunca han tenido problemas con él, sobre todo los pequeños de la casa: «David es maravilloso y mis hijos lo adoran».

Todavía quedan cinco meses y cada vez salen a la luz detalles más sorprendentes. «Yo llevo el anillo de compromiso y ya está. Él no lleva anillos, como buen deportista no. Estuvo casado y no llevaba anillos. Así que nada de anillos, aunque la gente se sorprende por eso y porque vamos a vivir algunos días separados. Los matrimonios ahora no tienen por qué ser como siempre».

Irene Villa compartirá protagonismo con Rocío Carrasco

Jaime Cantizano e Irene Villa no son los únicos rostros conocidos que se van a casar durante este verano. Dentro de esta lista también encontramos el nombre de Rocío Carrasco, quien ya pasó por el altar para formalizar su relación con el empresario y abogado Fidel Albiac. Pero la hija de Rocío Jurado está tan enamorada que quiere hacer una segunda boda, en esta ocasión por la Iglesia. De momento no ha compartido demasiados detalles porque promete que no se ha puesto a organizar nada.