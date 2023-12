Conoce la historia de Marisa Jara, la nueva concursante de ‘Pasapalabra’

¡Buenas noticias! La modelo y actriz Marisa Jara ha aceptado participar en ‘Pasapalabra’ en calidad de invitada y tendrá que poner a prueba su agilidad mental junto a los concursantes de Roberto Leal. Cada vez falta menos para que conozcamos al nuevo ganador del concurso, un momento muy esperado por los espectadores y que registrará un dato de audiencia astronómico. No es la primera vez que el espacio de Antena 3 hace un récord. Anota una media diaria de un 18% de share y siempre consigue liderar su franja horaria. Esto quiere decir que todos los famosos que se animan a colaborar con Roberto tienen una oportunidad perfecta para promocionar sus proyectos.

Es una ocasión ideal para hacer un repaso de la vida de Marisa Jara. Su trayectoria encima de las pasarelas es impecable, de hecho ha dedicado gran parte de su vida a triunfar como modelo. Empezó a desfilar siendo una adolescente y se ha hecho famosa por dar visibilidad al positivismo corporal entre las mujeres. Es una abanderada de la libertad y para ella lo único importante es que todo el mundo se sienta bien.

El problema que superó Marisa Jara

Marisa Jara tuvo que hacer frente a un problema alimenticio. Luchó contra la bulimia y logró dejar atrás sus fantasmas del pasado, tanto es así que reunió la fuerza suficiente para plasmar sus vivencias en un libro que publicó en 2017 y que tituló ‘La talla o la vida’. La experta es una amante del mundo de la moda, pero no está dispuesta a cumplir con ciertas reglas porque se ha dado cuenta de que atentan contra la salud. Ha trabajado con las marcas más importantes y siempre ha dejado claro que lo primero es sentirse bien con uno mismo.

Su trayectoria sentimental ha estado marcada por Chente Escribano y por Manuel Vittorio. A pesar de que es un rostro muy deseado por la crónica social, ha intentado guardar las distancias para no convertirse en noticia por asuntos relacionados con su vida privada. El problema es que se ha convertido en un referente para muchos, de ahí que el público esté tan interesado en conocer sus pasos. Actualmente está concursando en ‘Desnudos por la vida’, un programa de Telecinco que presenta Jesús Vázquez.

Marisa Jara tuvo un tumor maligno

Marisa ha mostrado su faceta más cercana en Telecinco, pero antes de esto ya ha dado algunos detalles. No hace mucho confesó que había tenido un tumor maligno en el ovario, de hecho tuvo que someterse a una intervención e iniciar un tratamiento muy concreto. «Quiero daros las gracias a todas por vuestros mensajes con tanto amor y tanto cariño que os escribo y se me saltan las lágrimas porque este cariño me llega y me hace más fuerte», escribió en sus redes cuando se dio cuenta de todo el apoyo que estaba recibiendo.

Unas palabras muy importantes

Roberto Leal y Antena 3 se han dado cuenta de que Marisa Jara es una famosa muy influyente, por eso le han invitado a ‘Pasapalabra’ durante unos días. Lo cierto es que todo lo que hace termina convirtiéndose en tendencia, como por ejemplo cuando utilizó su poder para denunciar a aquellas empresas que juzgaban por las apariencias. Aprovechó también para cargar contra todos aquellos que se burlaban del físico de las personas utilizando argumentos completamente inválidos. «Hay que quererse a una misma, pero la sociedad no ayuda, en las redes la gente no para de llamarte gorda», recalcó.