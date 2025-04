Se confirma lo peor: Jorge Rey advierte de una borrasca implacable en el Puente de Mayo

Jorge Rey advierte de una nueva borrasca implacable nos afectará de lleno en este Puente de Mayo. Los días de fiesta que tenemos señalados en el calendario, pueden darnos más de una sorpresa inesperada, con una serie de situaciones que pueden ser claves. En especial, si tenemos en cuenta que podemos enfrentarnos a una situación del todo inesperada. Tendremos que apostar claramente por seguir a unos expertos que pueden hacer que cambiemos o no de actividades o planes para estos días.

El peor escenario posible para estos días de celebración es esa lluvia que puede caer de forma abundante y que quizás hasta ahora no habíamos ni esperado. Son días de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañen en estos días en los que quizás no esperaríamos más y más lluvia. Después de unos años en los que casi no hemos tenido este tipo de elemento, lo que llega, puede ser incluso peor de lo que dejamos atrás. Si esta Semana Santa tuvimos que volver a encender el fuego en muchas casas rurales, lo que puede pasar estos días del Puente de Mayo nos hará seguir teniendo a mano la chaqueta y el paraguas.

Jorge Rey confirma lo peor

Las Cabañuelas de Jorge Rey se han adelantado a todos. Ha sido este experto el que ha dado con algunas novedades importantes que pueden ser las que marcarán una diferencia. Parece imposible, pero este sistema nos advierte de lo que tenemos por delante y lo que nos está esperando.

Son días de ver una situación totalmente inesperada que podría acabar siendo la antesala de algo más. Sobre todo, si lo comparamos con lo que dejamos atrás, una Semana Santa en la que el mal tiempo ha acabado imponiendo en determinados puntos del país.

Si miramos atrás en el tiempo, Jorge Rey siempre ha defendido que estamos ante un año de lluvias abundantes. Mientras que los mapas del tiempo nos alejaban de lo que sería habitual, de una serie de situaciones que pueden llegar a ser las que nos marcarán de cerca en estos días.

Después de unos años secos que no han favorecido para nada a la agricultura, volvemos a una situación de más lluvias, aunque quizás, para nuestros planes de puente no nos gustarán. Dependiendo de dónde vayamos deberemos sacar el paraguas y esperar lo peor.

El Puente de Mayo estará marcado por una borrasca

Desde su canal de El Tiempo con Jorge Rey, ha conseguido crear una oleada de seguidores que, sin duda alguna, son los que ya saben qué pasará esta semana. A partir del miércoles nos esperan una serie de cambios que pueden ser los que marcarán estas próximas jornadas.

Justo cuando tiene inicio este puente que puede llegar con determinados cambios para los que quizás no estamos del todo preparados. Los expertos de la AEMET coinciden con esta previsión del tiempo y nos advierten de que: «Con un aumento en la incertidumbre de la posición de la baja atlántica entre Azores y Canarias, es probable que los cielos estarán nubosos en el tercio oeste peninsular con precipitaciones durante la segunda mitad del día, en general débiles aunque ocasionalmente moderadas en el interior de Galicia. En el resto habrá intervalos nubosos con nubosidad baja en el litoral peninsular del mar Balear y zonas próximas del interior sin descartar alguna llovizna débil. En Canarias intervalos nubosos en las islas de mayor relieve, sin descartar alguna lluvia débil, y poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas máximas en descenso en el suroeste peninsular, litoral gallego e islas Canarias y en ascenso en el resto. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el extremo noreste peninsular, en el suroeste, en el oeste de Galicia y en las islas Canarias mientras que en el resto habrá ascensos que serán ligeros o poco significativos en el centro de la Península».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplarán vientos entre flojos y moderados del este y componente sur, que en Alborán y Estrecho llegarán a tener intervalos de fuerte y rachas muy fuertes que irán amainando durante la tarde. También serán probables en la primera mitad del día rachas muy fuertes en zonas del extremo sur de Andalucía. En Canarias soplarán vientos moderados de componente norte amainando al final de la mañana y rolando a componente oeste en las islas occidentales».

Tocará empezar a prepararnos para esta semana en la que las lluvias parece que serán una novedad, pero cuidad, que también pueden serlo las temperaturas. Vamos a vivir un aumento considerable, para el que quizás no estamos del todo preparados. El calor es algo típico de esta época del año contra lo que no vamos a poder luchar, sino más bien todo lo contrario, llegará con fuerza.