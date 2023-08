La confesión de Pablo Urdangarin que deja a todos sin palabras: «Sé los nombres que tengo…»

Pablo Urdangarin se ha convertido, de manera involuntaria, en uno de las personas más seguidas dentro de la familia real. Su figura introvertida y su juventud contrastan con el enganche de los medios de comunicación hacia él. Además de hijo de Cristina de Borbón y de Iñaki Urdangarin, Pablo es un exitoso jugador profesional de balonmano, que ha fichado en las últimas semanas por BM Granollers tras dejar el Fútbol Club Barcelona, y en su última entrevista hace un repaso de su trayectoria, pero habla también de lo que le ha influido ser hijo –y nieto– de quien es a la hora de abrirse paso en el mundo del deporte de élite.

Urdangarin asegura que los últimos años han sido difíciles por el seguimiento de los medios de comunicación en torno a todas las noticias sobre el encarcelamiento de su padre, Iñaki Urdangarin, y la separación de este y su madre, Cristina de Borbón. «Sé lo que nos queremos todos, así que todo lo que digan desde fuera no me afecta mucho», explica Pablo en referencia a su familia, sobe la que asegura que su aprendizaje ha sido ejemplar. «Me han educado a ser uno más, a no creerme nadie porque en esta vida todos somos iguales», afirma, sobre su condición de miembro de la familia real.

En la entrevista, concedido al medio Mundo Deportivo, Pablo Urdangarin se define como alguien que cae bien a la gente, asegurando que eso es lo que más importa. Además, Pablo se considera también una persona normal, con un perfil alejado de lo que puedan pensar algunos sobre los miembros de la familia real de España. Aunque es consciente de los apellidos que lleva, el hijo de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón ha aprendido a gestionar todo en lo mediático y también en lo privado. «Yo voy a lo mío, sé los nombres que tengo, pero intento que no me pongan de un lado ni de otro».

Sobre su faceta de deportista profesional, Urdangarin afirma que su propósito es disfrutar. «Vengo a jugar a balonmano y pasármelo bien», señalaba, al tiempo que destacaba el hecho de saberse un miembro sin diferencia en el equipo al que pertenezca. Me considero un jugador normal y eso me ayuda mucho a pensar que soy uno más en el equipo». El hecho de que su familia no sea la de uno más tampoco afecta a Pablo. «Lo tengo aceptado y no creo que pueda afectarme mucho más, sé que soy uno más, que vengo a ayudar como un jugador más y no como cualquier otra persona», completa.

El sueño de Pablo Urdangarin

En el plano profesional, Pablo Urdangarin espera poder cumplir uno de sus grandes sueños como deportista, que no es otro que acudir a los Juegos Olímpicos con España, algo que ya hizo su padre, que también fue un profesional destacado del balonmano –jugó muchos años en el Barça– antes de su retirada y entrada en la familia real como cónyuge de Cristina de Borbón. «Jugar con la selección, jugar en los Juegos Olímpicos, ganar una medalla, ahora hacer muchas cosas con el Granollers, ojalá volver a una Final Four», afirma un jugador al que no le gusta ponerse límites, si no «mirar los pasos que tienes cerca, no los largos».

«Cualquier deportista sueña con ir a los Juegos Olímpicos, ganar alguna medalla con tu país y tu gente y, quién sabe, ganar una Champions», completa Pablo Urdangarín, que está preparado para triunfar en el balonmano. «Yo sé lo que soy capaz de hacer y espero poco a poco ir cumpliendo y tachando sueños de la lista».