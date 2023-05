Esto es lo que cobra Pablo Urdangarin por jugar en el Barcelona de balonmano

La Familia Real no puede tener secretos. Ciertos miembros intentan mantenerse alejados de las cámaras, pero no consiguen ser anónimos. Es lo que le sucede a Pablo Urdangarin. El divorcio de sus padres le convirtió en una estrella de primera división. Ejerció de portavoz y le restó importancia a la situación. Siempre atiende a los medios con mucha educación, por eso se ha ganado el respeto de todos: tanto del público como de la prensa. Eso no quiere decir que su vida esté exenta de polémica. Sus pasos son analizados minuciosamente.

Pablo vive en Barcelona mientras estudia y practica su deporte preferido, lo ejerce de forma profesional, así que cobra un sueldo con ello. ¿Cuánto gana al mes? Antes de responder a esta pregunta debemos hacer un apunte importante. El joven Urdangarin ha cambiado de equipo. Después de estar dos años trabajando en el Barça ha pensado que lo mejor para él es seguir avanzando. Los expertos aseguran que no iba a ascender más, así que se ha cambiado de empresa. Ahora jugará al balonmano en el Fraikin BM. Granollers.

El sueldo de Pablo Urdangarin

Los padres de Pablo están en pleno proceso de divorcio y se ha hablado mucho de las exigencias que ha puesto Iñaki Urdangarin. El antiguo duque de Palma supuestamente no ha descansado hasta que su mujer ha accedido a hacerse cargo de los gastos de los cuatro hijos que tienen en común. Sí, Pablo tiene su trabajo y genera sus ingresos, pero no son suficiente. Vivir en Barcelona es muy caro y él cobrará poco más de 1.100 euros al mes.

Ha salido publicado que Pablo Urdangin, al igual que el resto de jugadores de los equipos de la Liga Asobal, cobran entre 20.000 y 25.000 euros brutos anuales. El sueldo es menor para los deportistas que acaban de incorporarse a la empresa, por eso el hijo de la infanta Cristina está en los últimos puestos del ranking. Él no se ha pronunciado sobre este asunto y posiblemente no lo hará nunca. Quiere mantenerse lejos de ciertos escándalos porque su intención es que se deje de hablar de él por asuntos relacionados con su vida. Su intención es que se le recuerde como un buen jugador de balonmano.

¿Quién ayuda a Pablo?

Evidentemente Pablo Urdangarin cuenta con el apoyo económico de su madre. La infanta Cristina está al tanto de todo lo que está pasando y sabe que su sueldo en el Fraikin BM. Granollers se le queda corto. Comparte un piso con sus amigos, tiene que continuar con sus estudios y hacer su vida en Barcelona. Es decir, de momento no puede mantenerse sin ayuda. También se ha dicho que la reina emérita, es decir, la abuela de Pablo, siempre está dispuesta a ayudar a sus nietos. Es especialmente comprensiva con los hijos de la infanta Cristina por las circunstancias que han atravesado.

Una vida discreta

Pablo Urdangarin está de plena actualidad. Trabaja y estudia. Ahora cobrará un buen sueldo, a pesar de que para sus gastos sea insuficiente, pero antes ganaba mucho menos. Su vida nada tiene que ver con la de su primo Froilán. Dicen que el hijo de la infanta Elena cobra 6.000 euros por un trabajo que el ha conseguido don Juan Carlos en Abu Dabi.