Todo se rompe entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina: acuerdo roto y la familia salta por los aires

Cuando pensábamos que había pasado lo peor, el entorno de Iñaki Urdangarin suelta la bomba y todo salta por los aires. Una conocida periodista de Telecinco ha descubierto que los antiguos duques de Palma tienen nuevos problemas. Teóricamente deberían haber firmado el acuerdo de divorcio antes del verano, pero la fecha se ha retrasado porque Iñaki Urdangarin pide más dinero. Quiere que la infanta Cristina le pase una manutención porque, según su punto de vista, se ha quedado en una situación desprotegida. ¿Qué pasará a partir de ahora?

Juan Luis Galiacho, tertuliano de Telecinco y director de un conocido medio digital, asegura que Iñaki pide una indemnización millonaria por separarse de la infanta. No solo eso. A la cantidad que reclama todos los meses hay que sumarle una petición más: exige varios bienes inmuebles. ¿Por qué no da su brazo a torcer? Porque tiene en su poder unas memorias que escribió durante su etapa en prisión que dejarían en mal lugar a la Familia Real. Al menos esa es la información que manejan en varios programas de Mediaset.

Nuevos problemas en el proceso de divorcio

Iñaki Urdangarin llegó a un pacto con la infanta Cristina: se divorciarían cuando Irene, la hija que tienen en común, cumpliera la mayoría de edad para no ponerla en ningún compromiso. Todo estaba preparado para que los abogados de ambas partes se reunieran y firmasen el acuerdo final. Cristina de Borbón se ofreció a pagarle una cantidad muy suculenta a Urdangarin todos los meses, pero el quiere más. También reclama una serie de propiedades y todas esta exigencias han acabado con la paciencia de la infanta.

“Las exigencias de Iñaki han roto el acuerdo”, asegura la periodista Silvia Taulés en ‘Así es la vida’. En el citado programa han explicado que el pacto “estaba prácticamente firmado”, pero en el último momento Urdangarin ha puesto normas nuevas. ¿Qué ha pasado? Que la infanta ha dado un golpe en la mesa y ahora asegura que no tiene miedo. Le da igual que su ex publique las memorias que escribió. No está dispuesta a tolerar más atrevimientos.

La familia de Urdangarin se revuelve

La infanta Cristina, después de separarse del padre de sus hijos, continuó manteniendo una relación estupenda con la familia Urdangarin. Sin embargo, los problemas que están teniendo para formalizar en divorcio han dinamitado esta cordialidad. En estos momentos hay mucha tensión. “La familia Urdangarin, sus hermanos, eran el gran apoyo de la infanta y han dejado de hablarle”. Se han posicionado al lado del antiguo duque de Palma y le han dado la espalda a Cristina, quien ya se ha cansado de ser comprensiva.

El papel del rey Juan Carlos

Cristina cuenta con el apoyo de su padre. Durante todo este proceso, don Juan Carlos le ha recomendado que no entre en ningún conflicto con Iñaki Urdangarin, pero todo tiene un límite. La infanta no está dispuesta a seguir aguantando las exigencias de su ex. Según ‘Vanitatis’, ha llegado a decir que sus memorias le resultan indiferentes. No tiene miedo a lo que pueda contar, por eso no le dará más dinero del que le corresponde.