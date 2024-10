Concursó en ‘Supervivientes’ y desde entonces sufre un grave problema de salud: «Estoy sufriendo»

‘Supervivientes’ ha dejado huella en muchos concursantes a lo largo de los años. La experiencia no solo pone a prueba la resistencia física y mental de los participantes durante el concurso, sino que en algunos casos, las secuelas pueden ser mucho más duraderas de lo que cualquiera hubiera anticipado. Este es el caso de Miri Pérez-Cabrero, una de las participantes más destacadas de la edición de 2024, quien ha revelado estar atravesando serias dificultades de salud desde su regreso de la isla.

A través de sus redes sociales, Miri ha dado a conocer los problemas de salud que ha estado enfrentando desde que concluyó su participación en el concurso. La influencer, que alcanzó la fama tras su paso por ‘MasterChef’, ha utilizado principalmente su cuenta de Instagram para abrirse con sus seguidores y contar en detalle las complicaciones físicas que ha experimentado. Entre los problemas más preocupantes que ha compartido está la desaparición de su ciclo menstrual, una situación que la ha afectado profundamente tanto física como emocionalmente.

«Desde que salí de ‘Supervivientes’, no he tenido la regla. La última fue justo antes de irme a la isla, y desde entonces nada. Estoy sufriendo mucho con esto», confesaba Miri en una serie de stories. La ex concursante explicó que ha pasado por varios médicos intentando encontrar una solución a esta condición, conocida como amenorrea, que le ha causado no solo angustia, sino también síntomas físicos visibles que la afectan diariamente.

Una de las consecuencias más visibles que Miri ha mencionado es la retención de líquidos, una secuela derivada de la alteración hormonal que ha experimentado desde su participación en el reality. Según relató, esta condición le ha provocado una hinchazón notable, especialmente en la cara y los párpados, lo que la hace sentirse incómoda y, en sus propias palabras, «muy diferente» a cómo era antes de participar en ‘Supervivientes’. «Mi cuerpo ha cambiado, pero lo que más noto es mi cara, sobre todo los párpados. Se me hinchan muchísimo y eso me afecta psicológicamente», explicó.

Miri Pérez-Cabrero abre su corazón

La influencer ha confesado que este problema le ha generado mucha frustración. «Es algo que no controlo, y eso es lo más difícil. He intentado diferentes tratamientos y sigo en busca de una solución, pero el proceso está siendo lento y complicado», compartió.

En su intento por recuperar su salud, Miri ha recurrido a varios tratamientos alternativos para lidiar con su problema hormonal. Entre ellos, mencionó la acupuntura y la psiconeuroinmunología (PNI), una disciplina que combina aspectos psicológicos y biológicos para tratar problemas de salud de manera integral. «Voy a hacerme acupuntura, y también estoy viendo a una especialista en PNI, que me está ayudando a ver cómo todo esto puede estar relacionado con mi sistema digestivo y las emociones. Estoy tratando de equilibrar todo, porque sé que esto no es solo físico», detalló en sus redes.

La ex concursante también se ha mostrado muy proactiva al compartir su experiencia con otras mujeres que están atravesando situaciones similares. «He recibido un montón de mensajes de mujeres que, como yo, están sufriendo problemas relacionados con la falta de menstruación. Es increíble la cantidad de gente que se siente identificada y por eso quiero seguir contando mi evolución. Ojalá podamos encontrar soluciones juntas», expresó.

La situación que atraviesa Miri Pérez-Cabrero

El caso de Miri no es el primero en el que una concursante de ‘Supervivientes’ experimenta problemas de salud duraderos tras su paso por el programa. Las extremas condiciones de la isla hondureña, donde los concursantes deben sobrevivir con recursos mínimos, someterse a intensas pruebas físicas y enfrentarse a la falta de alimentación adecuada, suelen dejar huellas físicas notables. La exposición prolongada al sol, el esfuerzo continuo y la carencia de nutrientes afectan no solo el cuerpo, sino también el equilibrio hormonal de los participantes.

En el pasado, otras concursantes han compartido experiencias similares. Marieta, participante de una edición anterior, también reveló que sufrió amenorrea tras su paso por la isla, aunque en su caso el problema se resolvió en cuestión de meses. Sin embargo, para Miri, este proceso ha sido mucho más largo y difícil. «Ya ha pasado suficiente tiempo desde que volví, y aún no veo una solución clara. Es agotador física y mentalmente», confesó.

Además de los problemas hormonales, la joven influencer ha mencionado en otras ocasiones que su piel también sufrió un deterioro significativo tras salir del concurso. «Cuando regresé de ‘Supervivientes’, mi piel estaba fatal. Estaba seca, arrugada y llena de manchas. Me costó mucho trabajo recuperarla, pero aún no está como antes», contó en otra intervención a través de sus redes.

«Me conmueve ver cómo tantas mujeres pasan por esto»

A pesar de los duros momentos que ha enfrentado, Miri ha encontrado un gran apoyo en sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de ánimo y han compartido sus propias experiencias de salud similares. Este intercambio constante ha permitido que la influencer no se sienta sola en su lucha y ha generado un espacio de apoyo entre mujeres que comparten situaciones médicas complicadas. «Me conmueve ver cómo tantas mujeres pasan por esto y cómo estamos aquí para apoyarnos. Aunque mi situación es difícil, me siento acompañada», expresó. El tema ya está encima de la mesa, pero ¿cómo terminará?