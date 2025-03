Comunicado de Roberto Brasero por lo que llega a España: «Viene para quedarse»

Roberto Brasero lanza un importante comunicado por lo que llega a España, un destacado cambio que viene para quedarse. Sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta algunos elementos que serán los que acabarán marcando una diferencia importante. Tocará ver qué es lo que nos está esperando de la mano de una serie de elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Es hora de ver qué dice un experto como Roberto Brasero de unos días en los que realmente todo puede ser posible.

Tocará ver qué es lo que nos espera con ciertas novedades que hasta el momento no habíamos ni esperado. Es momento de apostar claramente por ciertos elementos que son los que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una situación de relativa inestabilidad puede estar siendo la que nos marque de cerca, de la mano de una serie de elementos que pueden llegar a ser los que marcarán una diferencia significativa. Los mapas del tiempo parece que no van a traer buenas noticias, llegan destacados cambios que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en estas jornadas.

Viene para quedarse lo que llega a España

Llevamos muchas semanas esperando la primavera, aunque la inestabilidad y el mal tiempo, se han encargado de que no la tengamos tan presente como imaginaríamos. En su lugar, nos espera un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno.

Son días de ver cómo cambia todo y lo hace de tal forma que tendremos que ver cómo la situación adquiere un nuevo color. Nos enfrentaremos a una serie de detalles que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Tendremos que empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en lo que nos está esperando.

Lo que llega a España es un cambio que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno en unos días que tenemos por delante. Es momento de apostar claramente por algunos elementos que serán los que realmente nos acompañarán y harán realidad determinadas situaciones claves.

Lo que va a llegar a España puede ser una especie de novedad que hasta el momento quizás no hubiéramos esperado. Son tiempos de cambios y de atender un plus de buenas sensaciones que hasta el momento no pensábamos que tuviéramos por delante.

Roberto Brasero lanza un comunicado por lo que tenemos por delante

Estamos viviendo una serie de elementos que pueden ser los que marcarán estas jornadas que tenemos por delante. Roberto Brasero se encarga de despejar las dudas sobre cómo será nuestro fin de semana, de la mano de una serie de detalles que pueden ser fundamentales.

Tal y como nos explica desde Antena 3: «El sol será el protagonista de este fin de semana, porque brillará en la mayor parte de España, pero nos esperan algunas variaciones tanto en las temperaturas como en el estado de los cielos del norte peninsular. Mañana sábado un pequeño frente va a rozar el extremo norte, y es muy probable que tengamos los cielos nubosos con precipitaciones débiles en el área cantábrica, Pirineos y sus inmediaciones, con tendencia a abrirse claros por la tarde en el oeste del Cantábrico. No solo estamos hablando de lluvias: mañana volverá a nevar en el norte de la península y se darán acumulados significativos de nieve en el Pirineo, con una cota bajando de 1300/1500 metros hasta unos 800/1000 m. También podría caer algún copo en la cordillera Cantábrica, sistema Ibérico y cumbres de Mallorca a partir de 1000/1300 m. Y además hay que tener en cuenta el fuerte viento que nos dejará un auténtico temporal en el noreste y baleares».

No hay duda de lo que nos espera: «Durante el sábado irá arreciando el cierzo y la tramontana en gran parte de Aragón, Cataluña y Baleares donde se esperan rachas que de viento que superen los 100 km/h y se han activado los avisos de nivel naranja para mañana. También habrá que estar atento al estado de la mar con avisos costeros de nivel naranja en la Costa Brava, norte de Mallorca y Menorca donde las olas pueden superar los 10 metros. Por otro lado, en Canarias el acercamiento de una borrasca desde el oeste dejará un aumento paulatino de la nubosidad con precipitaciones acompañadas de tormenta, pudiendo ser localmente fuertes con mayor probabilidad cuanto más al oeste. En el resto de España predominarán los cielos poco nubosos o despejados».

Algunas novedades pueden ser una realidad: «Las temperaturas mañana sábado bajarán en la mitad norte con unas máximas que en Soria o Burgos no llegarán a los 10º, sin embargo, en el sur apuntan ya a 25º de máxima en Córdoba, Sevilla, Badajoz o Murcia. El domingo precisamente en estas zonas del sur y el sureste bajarán algo las máximas y nos quedaremos en el entorno de los 20º mientras que se irán recuperando por el norte. El viento seguirá intenso en el tercio nordeste peninsular y Baleares con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en Ampurdán, Pirineos, bajo Ebro, Menorca y norte y este de Mallorca. A pesar del viento será un domingo soleado en general… y con una hora menos».