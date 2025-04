Los más fieles seguidores de María Becerra están verdaderamente preocupados por su estado de salud. En las últimas horas, se dio a conocer que la artista fue ingresada de urgencia en la Clínica Zabala, situada en la ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de una fuerte hemorragia. Esta importante y grave pérdida de sangre derivó en anemia, por lo que ha tenido que ser intervenida en las últimas horas. Pero no todo quedó ahí, ya que han tenido que colocarle un respirador. Inevitablemente, muchos han sido los que han pensado que la situación podría tratarse de un embarazo ectópico, puesto que no es la primera vez que la argentina se enfrenta a ese duro golpe. Sea como sea, el diagnóstico se ha confirmado tras la emisión de un comunicado de la familia de María Becerra, que no han tardado en dar a conocer la última hora del estado de salud de la cantante.

Debemos recordar que Pepe Ochoa, colaborador el programa LAM, fue uno de los primeros en dar a conocer detalles de lo sucedido aunque, eso sí, no dudó en mostrarse de lo más cauteloso a la hora de hablar de lo que le ha sucedido a la artista: «Entró en un cuadro de hemorragia», comenzó diciendo, y añadió: «La verdad es que estaba muy grave, le agarró anemia». Fue entonces cuando confirmó una información que dejó muy preocupados a todos los seguidores de María Becerra: «Estuvo toda la noche con un respirador. La ventilaban porque, como perdió tanta sangre, cuando le haces una transfusión, tienes que devolverle el oxígeno que perdió el cuerpo», aclaró. Pero no todo quedó ahí, ya que Ochoa contó algo más, ofreciendo una última hora: «Utilizaron esta ventilación para que María pase la noche y tipo 2 de la tarde le quitaron la ventilación asistida. Así que ahora está bien».

La familia de María Becerra emite un comunicado

Al ser conscientes de las informaciones que están viendo a la luz, han preferido ser cautelosos. De esta forma, han compartido con los seguidores de la artista la última hora de su estado de salud a través de un comunicado emitido en las redes sociales de la cantante. Lo primero que han querido hacer es tranquilizar a sus seguidores.

Además, han explicado que María todavía está convaleciente e ingresada en el hospital, por lo que no recibirá el alta hasta dentro de unos días. Así pues, han confirmado lo que muchos imaginaban, y es que la joven ha vuelto a sufrir un embarazo ectópico, siendo el segundo junto a su pareja J. Rei.

«Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida. Gracias a la rápida intervención de Juli, del equipo médico y el entorno que los acompaña, se logró actuar a tiempo», asegura la familia en el comunicado emitido, y añaden: «Salió sana y salva de la operación, con todo lo que eso implica. Luego de pasar por terapia intensiva, hoy se encuentra estable, en recuperación y reposo».

Lejos de que todo quede ahí, la familia de la artista ha aprovechado este espacio para comunicar algo más respecto a la pareja: «Se encuentran en un proceso de sanación profundo, que requiere tiempo, cuidados y mucho amor». Y añaden: «En este momento, su bienestar físico y emocional es la única prioridad. Sabemos que, junto a Juli, recorrerán este camino a su propio ritmo, con la fuerza y el amor que los une».

Así pues, finalmente, han confirmado lo que era un secreto a voces: «Las actividades profesionales y públicas de ambos artistas quedarán suspendidas hasta nuevo aviso, priorizando por completo su recuperación». Ahora lo más importante es que María se recupere a nivel físico y emocional de este duro golpe de la vida.