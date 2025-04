Casi nadie lo sabe pero ésta es la calle con más outlets de España: todo son gangas

Hay un rincón en Madrid que, aunque pocos lo conocen fuera de la capital, es un auténtico paraíso para quienes aman comprar bien y barato. Un lugar en el que descuentos y rebajas no sólo algo puntual o por temporadas, sino algo habitual y constante. Esta zona, aunque alejada del centro, se ha ganado un hueco en el corazón de los más avispados: quienes saben que, con un poco de paciencia, pueden renovar el armario sin necesidad de gastar demasiado y además, con las últimas marcas. Toma nota, porque te presentamos a continuación la calle con más outlets en España y en la que todo son gangas.

No estamos hablando de un centro comercial al uso ni de una de esas grandes superficies repletas de luces y escaparates relucientes. Se trata más bien de una calle en un polígono industrial, que no destaca precisamente por su estética, pero sí por su eficacia. Allí, lo que importa no es la decoración sino el precio, y eso se nota en cada escaparate, en cada pasillo y en cada bolsa que llevan quienes no dudan a la hora de hacerse con lo último en chollos. Y es que en la calle del Trueno, en Leganés, todo gira en torno a las ofertas. Los vecinos de la zona ya la conocen bien, pero para muchos madrileños (y no digamos los que viven fuera de la Comunidad) sigue siendo un secreto bien guardado. Conozcamos ahora más sobre esta calle, qué tiendas tiene y cómo podemos llegar a ella.

La calle que tiene más outlets está en Madrid

Puede que no figure en las guías turísticas ni aparezca en los listados de planes para el fin de semana, pero la calle del Trueno es un destino que merece una visita si lo que buscas son descuentos reales. Se encuentra en el polígono industrial San José de Valderas, una zona muy conocida por su intensa actividad comercial. Allí, en apenas unos metros, podemos encontrar todo un paraíso para los amantes de las gangas: hasta siete tiendas outlet que funcionan durante todo el año con sus rebajas permanentes.

Lo curioso es que esta calle, que parece una más de un polígono cualquiera, tiene un flujo constante de visitantes, especialmente los fines de semana. ¿La razón? La impresionante variedad de marcas y los descuentos tan agresivos que ofrecen. Es común ver productos con un 50 % de descuento, promociones del tipo 2×1 o incluso regalos al llevarte varias unidades. Y no hablamos de marcas desconocidas, sino de nombres como Adidas, Nike, Puma, Lacoste, Timberland o Calvin Klein.

¿Qué se puede encontrar en la calle del Trueno?

Las tiendas ofrecen calzado deportivo, ropa casual, moda de firma, complementos e incluso prendas de temporadas recientes que, por cuestiones de stock o rotación, llegan aquí con precios rebajados.

En total, hay siete tiendas que hacen de esta calle un referente para el consumo inteligente. Entre las más conocidas se encuentran cadenas especializadas en outlet como Crazy Day, Factory o Wikka, que funcionan como grandes superficies de productos rebajados. En su interior, los pasillos están repletos de artículos perfectamente organizados por tallas, estilos y precios, para que la experiencia sea rápida y eficaz.

Una alternativa al centro comercial tradicional

Lo que diferencia a esta calle con el mayor número de outlets, de otros puntos de venta en Madrid es que aquí la sensación es más de búsqueda y descubrimiento. No hay carteles luminosos ni zonas de restauración, pero sí un ambiente casi de mercado moderno donde cada cliente siente que está encontrando una joya oculta. Muchas veces se escucha a los compradores comentar en voz baja lo que han pagado por una chaqueta o unas deportivas, y no es para menos: hay descuentos que rozan lo increíble.

Además, al no tratarse de un centro comercial cerrado, la experiencia también tiene ese punto de aire libre que, sobre todo en primavera o durante los días más frescos del verano, convierte el paseo por el polígono en algo agradable. Solo hay que venir con tiempo, buen calzado y algo de paciencia para encontrar esa prenda que llevabas tiempo buscando (y que ahora cuesta la mitad o menos).

Cómo llegar y cuándo ir para aprovechar al máximo

Llegar a la calle del Trueno desde Madrid es más fácil de lo que parece. En coche, el trayecto desde el centro dura unos 30 minutos, pero si prefieres el transporte público, también tienes buenas opciones. Puedes combinar el Cercanías C5 bajándote en la estación San José de Valderas (a unos 30 minutos a pie), o bien tomar la línea 10 de metro y bajarte en Joaquín Vilumbrales, que queda a unos 15 minutos andando. Otra alternativa son los autobuses interurbanos 450, 514 o 520, que te dejan a menos de diez minutos a pie del polígono.

Si lo que quieres es evitar las aglomeraciones y tener más tiempo para rebuscar con calma, lo ideal es ir entre semana, especialmente por la mañana. Los fines de semana también son buena opción si no te importa el bullicio, pero conviene tener en cuenta que, en fechas señaladas como el Black Friday o el final de temporada, la zona se llena de gente.