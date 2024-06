El comentario más «denigrante» que tiene traumatizada a Aitana: «Te arrebata la identidad»

Aitana Ocaña, la talentosa cantante que conquistó el corazón del público en ‘Operación Triunfo 2017’, ha revelado recientemente uno de los comentarios más denigrantes que ha recibido a lo largo de su carrera: «Una marioneta». Esta expresión, cargada de machismo y desdén, la ha marcado profundamente, despersonalizándola y arrebatándole su identidad como artista, según sus propias palabras. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental: la artista catalana disfruta de una repercusión social incomparable, por eso sus declaraciones han llamado tanto la atención.

Desde su paso por ‘OT’, Aitana ha experimentado un meteórico ascenso en la industria musical. Su voz poderosa y su carisma le han ganado una legión de seguidores. Sin embargo, el camino hacia el éxito no ha sido fácil, especialmente para una joven mujer en un mundo tan competitivo.

A lo largo de los años, Aitana ha demostrado ser mucho más que una cara bonita, por mucho que sus detractores no lo quieran ver. Su dedicación y esfuerzo constante la han llevado a lanzar varios álbumes exitosos y a colaborar con reconocidos artistas internacionales. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a diferentes estilos musicales ha sido clave en su consolidación como una de las figuras más destacadas del pop en España.

El discurso de Aitana en los Premios Elle Style 2024

La vida personal de Aitana también ha estado bajo el constante escrutinio de los medios y del público. Sus relaciones sentimentales han sido objeto de numerosos rumores y especulaciones. La cantante ha mantenido una relación con el actor Miguel Bernardeau, conocido por su papel en la serie ‘Élite’. Aunque esta relación parecía sólida, la pareja terminó separándose.

Durante un discurso que ha dado en Premios Elle Style 2024, celebrados en el Palacio de Cibeles de Madrid, Aitana compartió uno de los momentos más dolorosos de su carrera. En sus propias palabras, el comentario más denigrante que ha recibido es que la llamen «marioneta» o «producto de discográfica». Esta frase, aunque breve, tiene un impacto devastador. «Te despersonaliza, te arrebata la identidad, considerándote una marioneta de una compañía», explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de αitana (@aitanax)

Este tipo de comentarios son un reflejo del machismo arraigado en la industria musical y en la sociedad en general. Aitana ha tenido que luchar no solo por su lugar en la música, también por ser reconocida y respetada como individuo y artista, independientemente de las estructuras comerciales que puedan existir detrás de su carrera.

Las palabras más sinceras de Aitana

Durante su intervención, Aitana Ocaña habló abiertamente sobre las dificultades y los desafíos que ha enfrentado como mujer en la industria musical.

«Mis casi siete años de carrera, que no son tantos, pero os aseguro que han sido muy intensos. La exposición de aprender en público exigía ser capaz: técnicamente, además de flexibilidad, constancia y autoestima en cantidades imposibles a mi edad», afirmó Aitana. Sus palabras reflejan no solo su propia experiencia, sino también la de muchas mujeres que luchan por ser tomadas en serio y valoradas por su talento y trabajo duro.

Aitana también hizo hincapié en la importancia de seguir luchando por la igualdad y el reconocimiento en todos los ámbitos de la vida. «Formo parte de un conjunto de mujeres tan icónicas, como relevantes, de todas las edades. Creciendo en el siglo XXI es fácil creer que no queda nada por reivindicar. Todo alrededor parece confirmar que la igualdad es un hecho», dijo.

Sin embargo, Aitana dejó claro que aún queda mucho por hacer. «Resulta que por ser mujer todo está sujeto a una especulación. Y es que no me lo ponen fácil. No sé que pasa por la cabeza de un hombre que se atreve a tocar el timbre de mi casa despertándome de madrugada. Es posible que imagine que estoy sola», añadió, subrayando las situaciones incómodas y peligrosas que ha tenido que enfrentar.

¿Por qué recibe tantos ataques?

Los ataques machistas y los comentarios despectivos no solo afectan a Aitana a nivel profesional, también tienen un profundo impacto en su bienestar emocional y psicológico. Ser considerada «una marioneta» es un ataque directo a su autonomía y a su valor como individuo. Este tipo de experiencias pueden ser traumáticas y dejar cicatrices duraderas.

A pesar de estos desafíos, Aitana continúa adelante con su carrera, utilizando su plataforma para hablar sobre estas injusticias y para inspirar a otras mujeres a seguir luchando por sus sueños y por la igualdad. Poco a poco va ganando peso en la lucha feminista y son muchos los que ya le consideran un icono.