Aitana toma una drástica decisión y borra a esta persona de su vida: todos están en shock

2023 ha sido un año complicado para nuestros famosos. Algunos, entre los que se encuentran Aitana Ocaña, han puesto punto y final a historias de amor que parecían eternas y se han visto obligados a dar explicaciones. La famosa cantante de ‘Operación Triunfo’ no está dispuesta a responder a ciertas preguntas, pero sus movimientos hablan por ella. Recientemente ha salido a la luz qué decisión ha tomado antes de recibir 2024: borrar un tatuaje que se hizo en honor a Sebastián Yatra. Este gesto demuestra que el vínculo que hay entre ellos no es tan cordial como parece.

El público se ha quedado en shock al descubrir los movimientos de Aitana. La joven se tatuó un dibujo para tener presente siempre a Sebastián Yatra y ahora está arrepentida, por eso lo ha borrado de su piel. ¿Quiere decir esto que ya no quiere saber nada más de él? Según cuenta, su intención es seguir siendo amiga de Sebastián porque antes de ser novios disfrutaban de una relación muy estrecha y tienen bastantes cosas en común. El problema es que quizá el artista no se tome bien el atrevimiento de su ex.

El público se queda en shock

Aitana ha borrado para siempre a Sebastián Yatra de su piel y ahora solamente queda saber qué hay detrás de esta decisión. El público está en shock y quiere respuestas. Después de salir a la luz que había roto con el cantante, dio un paso adelante. Atendió a un grupo de reporteros que le estaban esperando y recordó que nunca había hablado de su vida privada, por eso no iba a hacer ninguna excepción tras quedarse soltera. «De verdad que somos muy amigos y eso está súper bien, y sus declaraciones me parecieron súper bien, faltaría más», contestó.

Había gente que pensaba que Aitana se había enfadado con Sebastián porque fue él quien confirmó la ruptura. No obstante, Ocaña prometió que entendía perfectamente el comportamiento de su ex, aunque ella no lo compartía. «Durante todo este año yo no he dado declaraciones de mi vida personal, entonces, como comprenderéis, no lo voy a hacer tampoco ahora. Sebastián siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo y eso es lo que yo os voy a decir y no voy a decir nada más porque ya sabéis que no os voy a decir nada más».

Una relación misteriosa

Borrarse el tatuaje que se hizo para recordar a Sebastián Yatra no es la única decisión extraña que ha tomado Aitana. Lo cierto es que nunca se sintió cómoda hablando del cantante en público, por eso intentó esconder por todos los medios su relación. Las alarmas saltaron cuando apareció sola en la gala de LOS40 Music Awards Santander 2023. A partir de ese momento hubo muchos medios que empezaron a investigar. Fue entonces cuando Yatra tomó la delantera y reconoció que el noviazgo se había acabado.

El objetivo de Sebastián Yatra con Aitana

Yatra tiene intención de seguir siendo amigo de Aitana, a pesar de que ella no quiera seguir recordándolo en su piel. «Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. Me encanta todo lo bueno que está viviendo, se lo merece y yo la adoro», explicó el intérprete de ‘Tacones rojos’ tras anunciar que ya no eran novios. Ahora solamente hace falta saber cuál es su reacción al conocer la última hora de Ocaña.