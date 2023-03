Clara Chía saca su peor cara: el vulgar gesto que le delata

Clara Chía Martí y Gerard Piqué son dos de los personajes públicos más seguidos por los paparazzis españoles, pero han demostrado no congeniar en absoluto con los medios de comunicación, hasta el punto de llegar a protagonizar episodios muy desagradables. La joven de 23 años, menos acostumbrada a lidiar con la prensa, comenzó de manera más discreta, pero ahora ya se apunta a las burlas de su compañero de vida sin importarle la imagen que pueda dejar o el daño que haga a las personas que están al otro lado.

La disponibilidad de Clara Chía Martí ante los medios es nula, igual que la de Piqué, quien sólo los utiliza según le conviene. La joven, como su novio, se ha caracterizado en este corto espacio de tiempo por mostrarse como alguien superior e incluso llegar a reírse de los profesionales que hacen su trabajo, como hizo ante las mofas de Piqué a un periodista cuando este les cazó paseando por las calles de Barcelona.

En esta ocasión, la víctima de Clara y de Gerard no es otro que el paparazzi Jordi Martín, uno de los que más sigue en día a día de la pareja y también la vida de Shakira, por lo que está acreditado para hablar de todo el culebrón. Martín fue un paso más allá y cazó a los novios saliendo de la casa de los padres de Gerard, en Espulgas de Llobregat y en la vivienda contigua a la que es actualmente –y hasta su mudanza a Miami– la casa de Shakira. Se podían esperar varios tipos de respuestas, pero no lo que sucedió cuando Chía y Piqué se percataron de la presencia del reportero.

A través de las ventanillas del coche en el que ambos circulaban, conducido por él, tanto Gerard como Clara, más sorprendente si cabe en este caso, se llevaron un dedo a la nariz con una sonrisa burlona de oreja a oreja, mientras miraban al periodista que grababa la imagen. Se dice que podría ser un ataque personal a Martín, quien es tomado desde el entorno de Piqué como alguien afín a Shakira y que con sus informaciones lo único que quiere es manchar el nombre del ex jugador del Fútbol Club Barcelona y de su novia Clara Chía Martí.

Habla la ‘víctima’ de Clara Chía y Piqué

«Cuando salieron de casa de los padres, a toda velocidad, estaba yo grabando. Por poco me atropella. Cuando me vieron aceleraron e hicieron mofas», comentó, dolido, Jordi Martín en el programa Socialité, de Telecinco, en el que daba su testimonio sobre lo sucedido en un episodio que no deja en buen lugar a la pareja y sobre todo a una Clara Chía Martí a la que se le ve más suelta en su contacto con los medios de comunicación, aunque no sea para conceder declaraciones y sí, lamentablemente, en pos de criticar y denigrar a algunos de los profesionales que siguen su día a día.