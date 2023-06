Clara Chía gana su primera gran guerra: hay una persona que no podrá ni mirarla por orden de un juez

Un juez ha dado la razón a la pareja de Gerard Piqué, Clara Chía, y ha ordenado al paparazzi Jordi Martín que no se acerque a la joven a menos de 400 metros durante los próximos tres meses. Así lo ha dictaminado el juzgado de instrucción número 6 de Barcelona en un auto recurrible de medidas cautelares donde concluyó que pese a que la labor del periodista, por deontología no puede generar un «sufrimiento injustificable».

Clara Chía interpuso una denuncia contra el fotógrafo al que acusaba de un delito de acoso por haber tenido un comportamiento «agresivo, agobiante, intrusivo y provocativo» lo cual le ha generado una «intensa angustia». Cabe decir que la joven ha estado recibiendo tratamiento psicológico porque no aguanta la presión mediática ni tampoco las críticas que la acusan de haber roto una relación estable entre Piqué y Shakira.

Ahora bien, el juez ha rebajado la petición de la pareja del exfutbolista del F.C. Barcelona, que había solicitado una orden de alejamiento de mil metros, al considerar que el denunciado «vive de hacer fotos a los famosos que estos no consienten». En este sentido, el juzgado opina que no se puede perjudicar el trabajo del periodista «más allá de lo mínimo imprescindible». En concreto la orden de alejamiento de 400 metros se impone para el domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en el que se encuentre, a excepción de los actos sociales en los que se fija un límite de 20 metros. Tampoco podrá comunicarse con ella durante tres meses, un margen de tiempo que el juez ha considerado para que la joven «se recupere» y para que «pierda el interés mediático».

Por su parte, el periodista Jordi Martín declaró a su llegada al juzgado de Barcelona que estaba «muy tranquilo» y que no se escondió durante el incidente del aparcamiento privado. «Cuando el guardia de seguridad me advirtió que la zona era de ámbito privado, salí con toda la educación y ya está».

¿Quién es Jordi Martín?

El fotoperiodista es uno de los profesionales más conocidos del sector de la prensa rosa. Se dió a conocer en el programa Sálvame Snow Week del que finalmente fue expulsado. Durante su carrera ha tenido varios encontronazos con diferentes miembros de la socialité por su trabajo pero ninguno tan sonado como el que ha tenido ahora con Gerard Piqué a cuenta de su nueva novia. El ex futbolista llegó a atacar al periodista a través de sus redes sociales al tildarlo de drogadicto. «Deja las drogas. La cocaína es muy jodida», dijo el ex del F.C. Barcelona. Además el paparazzi no esconde sus afinidades con famosos como Shakira lo que ha enrocado más el enfrentamiento con Piqué y Clara Chía.