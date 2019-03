Hoy es un día especial para las rondallas tinerfeñas

El Carnaval de Tenerife 2019 no descansa ni un solo segundo. Es cierto que no todos los días es tan activo como muchos querrían, pero no es menos verdad que a diario desde hace un mes estamos disfrutando de eventos muy variados que dan muestra de la importancia de estas fiestas en todo el mundo.

Hasta hoy, hemos disfrutado de cantidad de actos, desde música y Carnaval de día hasta las elecciones de las Reinas del Carnaval, cabalgatas y desfiles y murgas de toda clase que han llenado las calles de la ciudad de luz, color, música y alegría.

Ahora, toca descansar un poco, ya que estamos a punto de decir adiós al Carnaval de Tenerife 2019 y han sido unos días muy intensos desde que se comenzase con los actos el 1 de febrero pasado. No obstante, estamos al borde de alcanzar el fin de semana final que vendrá lleno de actividades y diversión y tendremos antes un día de descanso relativo como hoy para retomar fuerzas previo a dar el máximo en las próximas jornadas.

Programa del Carnaval de Tenerife 2019 para hoy

20:30 horas. Festival de Rondallas. Teatro Guimerá

Ya ves que hoy es un día más bien tranquilo en Tenerife. Eso sí, las calles siguen estando engalanadas y los locales y bares repletos de gente que disfruta estas fiestas al máximo hasta su último día. Aun así, este Festival de Rondallas tradicional se repite año a año con gran éxito de público.

Si te gusta la música tradicional y las rondallas canarias, ya lo sabes, no te pierdas hoy esta divertida actividad en el Teatro Guimerá. ¡A disfrutar!