Carlos Alcaraz conquista trofeos pero no encuentra novia: desvelado el motivo

No se habla de otra cosa. Carlos Alcaraz ha vuelto ha triunfar y ha consolidado su buena reputación. Los expertos dicen que es el digno sucesor de Rafa Nadal. Su fama está creciendo a pasos agigantados y no es para menos. Es la segunda vez que se proclama ganador del Torneo Conde de Godó. Ha vencido a su rival, el griego Stéfanos Tsitsipas, y se ha hecho con la victoria. Sus méritos en la pista de tenis están claros, pero ¿cómo es en su vida privada? Lo cierto es que es bastante reservado y siempre evita las preguntas que estén relacionadas con determinadas intimidades.

La vida privada de Carlos Alcaraz

Está a punto de cumplir 20 años. Nació en Murcia, en un pequeño pueblo llamado El Palmar. Enseguida demostró que tenía mucho talento para el mundo del tenis. Sus padres le apoyaron al máximo y le llevaron a los mejores entrenadores. En una de sus entrevistas agradeció tanta comprensión. Según cuenta, siempre tuvo claro que el camino no seria sencillo, pero tanto su madre como su padre estuvieron a su lado. Le dieron la mano y no le han soltado hasta que ha llegado a la cima. “Sin ellos no serían posibles los buenos momentos que paso fuera de la pista, ni el nivel que muestro dentro de ella”, comentó.

El padre de Carlos es director del Club de Campo, una escuela de tenis con bastante repercusión. Es decir, su pasión le viene de lejos. De hecho su abuelo también era un gran aficionado a este deporte. Esta parte de la historia no es tan desconocida, pero ¿cómo es en la intimidad? Carlos estuvo saliendo con una chica, una estudiante de derecho. La relación se rompió y no ha vuelto a encontrar el amor. Él mismo sabe cuál es el motivo y lo ha contado abiertamente.

La razón por la que no tiene novia

Carlos Alcaraz tuvo una novia llamada María González Giménez, una estudiante de derecho que compartía su afición por el tenis. Poco se sabe de esta relación porque la llevaron en el anonimato, pero hace unos meses el tenista dio una entrevista en ‘Vogue’ y confesó que llevaba 18 meses soltero. Es decir, rompieron sin hacer ruido y sin armar ningún revuelo. Todo parecía ir bien porque en redes se intercambiaban comentarios como “preciosa” o “la más guapa de todas”, pero algo falló y Carlos lo sabe.

El deportista ha explicado que está sometido a mucha presión. Ser una estrella no es fácil. Tiene que entrenar mucho y rendir cuentas ante sus superiores. Viaja bastante y no tiene demasiado tiempo para centrarse en su vida sentimental. Es cierto. No es ninguna excusa. Tenemos a Rafa Nadal, que es el padre de todos los tenistas, y está enamorado, casado y con un hijo. La diferencia es que Nadal le saca bastantes años. Es asunto de prioridades.

La nueva polémica de Carlos

El tenista ha hablado en contadas ocasiones sobre su vida privada. Es más, le acusan de ser demasiado distante con todos, incluso con sus seguidores. Recientemente han salido publicadas unas imágenes suyas entrando a un local, justo después de salir de un entrenamiento. Varios jóvenes se acercaron a él para pedirle una foto y no les hizo caso. Les ignoró. Esta polémica no le ha venido bien. Las comparaciones son odiosas y todo el mundo sabe que Nadal, su máxima competencia, siempre ha sido amable con los suyos.