El carísimo barrio de Madrid en el que viven Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

En los últimos meses, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han experimentado una montaña rusa emocional. La pareja, que hizo pública su relación hace poco, sorprendió al anunciar que esperaban a su primer hijo. La noticia acaparó muchos titulares no todos dejaban bien a la familia Campos. Fueron muchos los que recordaron que Terelu era una de las grandes enemigas de Mar Flores, madre de Carlo Costanzia. No obstante, la tertuliana de ¡De Viernes! asegura que entre ellas no hay ningún tipo de tensión.

Desde que Alejandra dio a luz el pasado 6 de diciembre, la joven se ha refugiado en su hogar ubicado en Aravaca, un barrio que destaca por la exclusividad. No tiene nada que ver con la zona donde vivía Carlo antes de conocerla, por eso han fijado allí su residencia.

La llegada de un hijo supone un cambio radical en la vida de cualquier persona, pero en el caso de Alejandra y Carlo el impacto ha sido aún mayor debido a la constante atención mediática que les rodea. A pesar de que la colaboradora ha intentado mantener un perfil bajo, su nombre suena con fuerza en distintos platós de televisión. Pero, ¿qué hace Alejandra cuando termina su trabajo en Vamos a Ver y dónde se esconde de los paparazzi?

El barrio donde vive Alejandra Rubio

Aravaca, situado al oeste de Madrid, se ha consolidado como una de las áreas residenciales más prestigiosas de la capital. Esta zona se divide en dos partes claramente diferenciadas: el antiguo barrio de Aravaca, con sus calles estrechas y edificaciones clásicas, y la zona moderna, con amplias avenidas y construcciones contemporáneas que atraen a familias que persiguen la comodidad. La decisión de Alejandra y Carlo de establecer su hogar aquí no sorprende, considerando que ella creció en este entorno, lo cual facilita la cercanía con su madre.

En este enclave privilegiado se pueden encontrar urbanizaciones cerradas con vigilancia 24 horas, jardines privados y zonas comunes que incluyen piscinas, gimnasios y áreas de recreo. Estas características convierten a Aravaca en un lugar ideal para aquellas familias que desean vivir con tranquilidad, alejadas del ruido y el estrés del centro de Madrid. Sin embargo, esta exclusividad también tiene su coste, ya que la demanda de viviendas en la zona sigue en aumento y los precios han alcanzado cifras récord.

De Pozuelo a Aravaca: lo mejor de Madrid

Antes de mudarse con Carlo, Alejandra compartía techo con Terelu Campos. La relación madre-hija ha sido siempre muy estrecha y, aunque la decisión de independizarse marcó un nuevo capítulo en la vida de Alejandra, la cercanía con su madre sigue siendo fundamental. Aravaca solo les ofrece privacidad, pero también la posibilidad de disfrutar de entornos naturales cercanos, como el Parque de la Dehesa de la Villa y el Parque de la Montaña. Hay que recordar que Terelu era propietaria de un ático de lujo situado en Pozuelo, pero lo terminó vendiendo cuando dejó de ser presentadora.

Pasear por estas áreas naturales se ha convertido en una de las actividades favoritas de la pareja, quienes han sido vistos en varias ocasiones disfrutando del aire libre junto a su mascota. Estas escapadas les permiten desconectar del ajetreo diario y compartir momentos en familia sin la presión de los flashes y las cámaras. Para Alejandra, que ha crecido rodeada de la prensa del corazón, encontrar un espacio donde sentirse libre y relajada ha sido una prioridad.

¿Cuánto cuesta ser vecino de Alejandra Rubio?

El costo de vida en Aravaca refleja su exclusividad. El precio del metro cuadrado alcanzó los 4.924 euros en noviembre pasado, una cifra que sitúa a esta zona entre las más caras de Madrid. Además, las rentas en este distrito superan con frecuencia los 98.220 euros anuales, posicionándolo como un enclave reservado para unos pocos afortunados. Pese a ello, Alejandra y Carlo parecen haber encontrado aquí su oasis particular, un refugio del bullicio madrileño y una burbuja donde pueden resguardarse de la constante atención mediática.

El estilo de vida en Aravaca también ofrece otros privilegios, como la proximidad a algunos de los colegios más prestigiosos de Madrid, tiendas exclusivas, restaurantes de alta gama y centros deportivos de primer nivel. Estos elementos hacen que la zona sea especialmente atractiva para celebridades, empresarios y figuras públicas que buscan un lugar seguro.

Carlo Costanzia, muy cerca de ser libre

El presente y futuro de Carlo Costanzia también influye en la dinámica de la pareja. Falta poco para cumplir su condena de 21 meses por estafa continuada. El modelo pronto podrá dejar atrás las noches en el centro de Navalcarnero y la restricción de la pulsera telemática.

Carlo ha expresado en varias ocasiones su deseo de retomar su carrera en la interpretación, y con la finalización de su condena, este objetivo está cada vez más cerca. Alejandra, por su parte, ha manifestado su intención de centrarse en la maternidad sin dejar de lado sus proyectos personales, lo que podría incluir nuevas colaboraciones en televisión. Es más, se conoce que está grabando un reality sobre su vida.