La cantante española que ha estallado contra Rosalía: «Muy disgustada»

Rosalía atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera tras el lanzamiento de Lux, un disco que ha vuelto a situarla en lo más alto de las listas y que ha sido recibido con entusiasmo tanto por el público como por buena parte de la crítica. Sin embargo, el éxito no ha evitado que surjan fricciones en torno a una de las colaboraciones más comentadas del álbum. En concreto, La Rumba del Perdón, grabada junto a Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz, ha provocado un profundo malestar en la artista granadina, que no ha dudado en expresar públicamente su decepción y su enfado con la autora de Motomami.

Lejos de celebrar la unión de tres voces femeninas de enorme prestigio, Estrella Morente ha reconocido sentirse «muy disgustada» con el resultado final de la canción. En declaraciones a Catalunya Radio, la cantaora fue especialmente contundente al explicar que ni ella ni Silvia Pérez Cruz han tenido el espacio vocal que esperaban dentro del tema. «No nos ha dejado cantar a ninguna de las dos», afirmó, visiblemente afectada por una situación que, según sus palabras, dista mucho de lo que se había planteado en un inicio.

Morente aseguró estar «sorprendidísima» y «avergonzada» por el resultado final, hasta el punto de reconocer que no se siente cómoda compartiendo públicamente la colaboración. Utilizando una expresión muy vinculada al mundo flamenco, confesó que le produce «lache» escuchar el tema tal y como ha quedado publicado, una sensación que explica la profundidad de su descontento.

La crítica de Estrella Morente

Según el relato de la artista granadina, la idea original de la canción pasó por varias fases. En un primer momento, Rosalía le propuso grabar un dueto, que más tarde evolucionó hacia un trío con la incorporación de Silvia Pérez Cruz. Sin embargo, Morente considera que ese planteamiento inicial no se ha respetado en absoluto. «Primero iba a ser un dueto, luego ha sido un trío y no nos ha dejado cantar ni a la una ni a la otra, nos ha castigado a las dos», señaló durante la entrevista.

La cantante fue especialmente crítica al subrayar que, pese a su descontento, decidió no hacer pública la canción por respeto. «Por el respeto que ella me ha tenido a mí no lo he publicado. Yo soy respetuosa, cosa que ella no ha sido conmigo», afirmó, dejando claro que su postura no responde a una reacción impulsiva ni a un deseo de polémica.

¿Por qué guardó silencio?

El fuerte impacto mediático y el despliegue de marketing que acompañaron al lanzamiento de Lux hicieron que Estrella Morente decidiera guardar silencio. Ahora, con la situación más calmada, considera que puede expresar su punto de vista sin interferir en el trabajo de nadie. «No me quiero meter en el trabajo de nadie, cada uno hace su trabajo como quiere, pero va mucho más allá que eso», matizó.

En este sentido, insistió en que, de haber estado movida únicamente por el enfado, habría reaccionado mucho antes, cuando la polémica era mayor. Su decisión de hablar ahora, según explicó, responde a una reflexión más reposada y a la necesidad de señalar una cuestión de fondo relacionada con el respeto profesional.

Uno de los aspectos más llamativos de sus declaraciones es que Estrella Morente quiso dejar claro que su crítica no nace de una animadversión hacia Rosalía. Al contrario, recordó que siempre la ha apoyado y defendido, incluso cuando fue cuestionada desde sectores más tradicionales del flamenco. «Cuando se metían con Rosalía me parecía algo retrógrado», afirmó, subrayando que ella se considera amante de la música universal y no de compartimentos estancos.

Morente describió a la cantante catalana como «amiga de la casa», alguien a quien siempre se le han abierto las puertas y con quien ha existido una relación de cariño mutuo. De hecho, llegó a señalar que en su propio entorno familiar se escucha y se baila Lux, lo que refuerza la idea de que su malestar no tiene que ver con una rivalidad artística ni con una postura conservadora.

Estrella Morente está dolida

La artista granadina fue especialmente clara al explicar que no se siente como alguien que empieza en la profesión y reacciona de forma exagerada. «No tengo una pataleta de alguien que empieza», aseguró, antes de definir sus palabras como una «llamada al respeto y al compañerismo». Para Morente, la música es un terreno que exige cuidado, compromiso y honestidad, especialmente cuando se trata de colaboraciones entre artistas consolidados.

Morente también quiso destacar que Rosalía le concedió plena libertad creativa durante el proceso. Según su testimonio, la catalana le animó a cantar sin límites, a hacer lo que sintiera y a disfrutar del estudio, expresándole su admiración. Ese contexto hizo aún más inesperado el resultado final. «No creía que fuera a dejar todo lo que le mandé», afirmó, subrayando que el material entregado fue abundante y variado.

Entre esas aportaciones, la cantaora explicó que llegó a grabar incluso polifonías de voces, fruto de un trabajo minucioso y entusiasta. La sorpresa llegó al comprobar que gran parte de ese esfuerzo no se reflejaba en la versión definitiva de la canción publicada en el disco