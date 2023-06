Camilo Blanes rompe su silencio y habla de su cambio de sexo

Se acabaron las dudas. En las últimas semanas se ha hablado mucho de la transformación de Camilo Blanes, pero todavía quedan muchos asuntos por resolver. El hijo de Camilo Sesto ha dado un golpe en la mesa y ha aportado un dato fundamental para entender su historia. Antes de profundizar en esta noticia debemos tener en cuenta un punto importante. Camilín, como le llaman sus seres queridos, ha atravesado situaciones muy complejas. Desde que murió su padre nada volvió a ser igual. Algunos periodistas aseguran que no ha superado la pérdida, de ahí que tome ciertas decisiones.

Su madre, la famosa Lourdes Ornelas, ha llegado a reconocer que el joven tiene problemas con ciertas adicciones. Está desesperada porque no sabe cómo conseguir que entre en razón, pero Camilo tiene las ideas claras y no piensa alejarse de ciertas personas. Lourdes asegura que su hijo se junta con malas compañías. Ese es el problema, por eso todo el mundo está hablando de su cambio de sexo. ¿Es una decisión meditada?

Camilo Blanes se ha cambiado el nombre

Camilo Blanes no suele hablar con la prensa, pero rompió su silencio porque las especulaciones estaban en un punto complicado. Un reportero del programa ‘Socialité’ se trasladó hasta su casa, una mansión situada en Torrelodones (Madrid) que heredó de su padre. Camilín fue amable y explicó que se estaba trasformando en Sheila Devil, así quería que le llamasen a partir de ahora. Sin embargo, dejó claro que era un juego y que no se estaba hormonando.

Ha publicado fotos donde se ve que le ha crecido el pecho, por eso hubo cierta confusión. Él ha declarado que “por supuesto” era una foto trucada para llamar la atención de la prensa. Pero insiste en que ahora quiere que le llamen Sheila porque es un nombre más divertido. “Camilín es aburrido. No me cambio el nombre porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre siempre ha sido y siempre será mi padre. Más que nada porque me parezco a él a morir”, desvela.

La verdad sale a la luz

¿Por qué ha elegido el nombre de Sheila Devil? Él mismo ha mostrado en sus redes que quiere parecerse a la actriz Mila Jovovich. Se ha basado en esta artista para construir un personaje que le parece divertido. Reconoce que lo ha llevado “al extremo para llamar la atención” y ahora quiere “terminar lo que estaba haciendo”. Camilín asegura que está centrado y desmiente que su situación sea de “máxima preocupación”. En concreto quiere parecerse al personaje que interpreta Jovovich en la película ‘El quinto elemento’: Leeloo.

“Él coqueteó con las hormonas”

Camilo Blanes desmiente que haya pensado en hormonarse, pero su amiga Cristina Rapado asegura que hubo una época en la que lo intentó. Finalmente cambió de planes. “Él coqueteó con las hormonas, pero él no es mujer, él no se está hormonando”. Cristina asegura que la situación está controlada y que lo único que le importa es que Camilín esté estable. “Lo que me importa es que vuelva a ser el Camilo de siempre, que esté sano y se recupere”.