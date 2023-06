El antes y el después de Camilo Blanes: su transformación hacia Sheila Devil

Se acabaron las dudas. Camilo Blanes ha roto su silencio y ha desvelado cómo está siendo su transformación. Hace unas semanas salió a la luz el bombazo más inesperado. Camilín se había cambiado el nombre. Ahora quiere que le llamen Sheila Devil. Ha explicado el motivo. Piensa que su identidad anterior “era aburrida”. Ha hablado con un reportero de Telecinco para intentar, pero lo cierto es que todavía hay muchas dudas encima de la mesa. Se ha llegado a decir que quiere casarse, así que no ha tenido más remedio que dar la entrevista definitiva.

Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que está soltero. Asegura que no tiene ninguna intención de pasar por el altar y dice que se encuentra perfectamente. Esta afirmación contradice la versión de Lourdes Ornelas, quien asegura que su hijo tiene un problema y que necesita ayuda. Supuestamente está confiando en los amigos equivocados. ¿Por qué Lourdes tiene tanto miedo? Porque Camilín heredó una gran fortuna de Camilo Sesto y cree que está haciendo un uso nocivo del patrimonio.

Camilo Blanes asegura que no se ha hormonado

Camilo Blanes ha reconocido que ahora quiere ser Sheila Devil, pero asegura que no se está hormonando. Un testigo dijo que estaba en tratamiento, pero él lo niega y promete que su esencia sigue siendo la misma. Cristina Rapado, una de sus mejores amigas, ha hablado varias veces para actualizar la situación de heredero de Camilo Sesto. “Lo que me importa es que vuelva a ser el de siempre, que esté sano y se recupere”. Cristina dice que se viste de mujer para divertirse y provocar a los medios.

Un reportero de ‘Fiesta’ se ha encontrado con Camilín cerca de Torrelodones, municipio donde tiene una mansión que heredó de su padre. Camilo asegura que no está siguiendo ningún proceso para convertirse en mujer, solo quiere convertirse en Sheila Devil. “¿Hormonando? ¿A qué te refieres? Pues no. Yo soy el sexo que siempre he sido”, respondió intentando aclarar las dudas. Dice que todo que está haciendo lo hace para “llamar la atención” porque sabe que los paparazzi están pendientes de todos sus pasos.

¿Por qué se ha cambiado el nombre?

Para responder a esta pregunta se ha puesto firme. Ha dejado claro que se siente orgulloso de ser hijo de Camilo Sesto, el cambio de nombre no tiene nada que ver. “Camilín es aburrido”, asegura con una sonrisa e insiste en que no ha dado el paso “por ser hijo de Camilo Sesto”. E Insiste: “Mi padre siempre ha sido y siempre será mi padre. Más que nada porque me parezco a él a morir”. No entiende que su entorno diga que está “en una extrema situación” y promete que sabe perfectamente todo lo que está haciendo.

La situación sentimental de Sheila Devil

Quiere que le llamen Sheila Devil y así le vamos a llamar. También quiere que quede claro que “está solterísimo” y que no tiene ninguna intención de casarse con Cristina Rapado, tal y como se ha contado. Tampoco es cierto que tenga novia. Recordemos que su madre aseguró que su novia era la única que le ayudaba, pero ahora sabemos que Camilín no tiene pareja. Al menos el considera que está libre.