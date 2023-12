Cambio en las temperaturas: Mario Picazo no da crédito con lo que viene a España

Mario Picazo no da crédito con lo que viene a España, su última previsión no deja lugar a dudas, puede suponer un drástico cambio de temperaturas. El experto en el estudio del tiempo no deja lugar a dudas ante lo que nos espera. Una situación que nada tiene que ver con lo que estábamos viviendo. Parece que este mes de diciembre se ha convertido en una auténtica montaña rusa, de un tren de borrascas a la llegada de una masa de aire caliente que hará que las temperaturas vuelvan a ascender. Esto es lo que nos espera según Mario Picazo.

Mario Picazo no da crédito a lo que viene a España

España se enfrenta a una nueva previsión que nada tendrá que ver con lo que esperábamos, sino más bien todo lo contrario. Estamos ante un cambio de tiempo que puede acabar siendo radicalmente distinto a lo que pensábamos. En un mes de diciembre en el que todo puede cambiar en cuestión de horas.

Desde su canal de El Tiempo el experto en meteorología Mario Picazo, no ha dudado en dar una previsión que poco a poco se va cumpliendo. Esta recta final del puente de diciembre estará marcada por unos cambios que van llegando de forma gradual, los mapas del tiempo no dejan ninguna duda de lo que va a pasar estos días.

El tren de borrascas ha acabado siendo el gran protagonista de unos días en los que todo puede pasar. Picazo ha estado muy pendiente de esas lluvias que en mayor o menor medida han acabado golpeando a todo el país. Lo que llega durante estos días será un cambio drástico que marcará el final de este puente.

La previsión de Mario Picazo

Tal y como advierte este experto: “El primero de los frentes llega el jueves a Galicia y extenderá lluvia y nieve de oeste a este. Las precipitaciones van a ser especialmente copiosas en zonas de Galicia y especialmente en las costas o zonas próximas de A Coruña y Pontevedra. Se extenderán a otras zonas de ambas mesetas y el Cantábrico, pero serán menos frecuentes hacia el sur y sudeste y en Canarias.”

Después de este frente que ha dejado lluvia la madrugada del viernes, vendrá otro: “El sábado llega un frente cálido que aportará más lluvia a las comunidades del noroeste aunque los acumulados van a ser inferiores a los del sábado. La cota de nieve durante los próximos días irán oscilando. Inicialmente se situarán por encima de los 2000 metros en el norte peninsular, pero bajarán a los 1.200 a 1.400 metros el viernes tras el paso del frente para posteriormente volver a subir durante el fin de semana.”

El gran protagonista de este final de puente es un ascenso marcado de las temperaturas. Tal y como afirma Mario Picazo: “El fin de semana va a servir para que las temperaturas se vayan suavizando en muchas zonas. Aunque serán frías porque estamos en Diciembre, no se esperan grandes heladas y además de día las máximas rondarán los 20 grados en algunas capitales. Los valores diurnos más elevados los vamos a ver en el sudeste peninsular donde se pueden alcanzar los 20 grados. También en canarias donde entre el sábado y el domingo las temperaturas irán subiendo.”

Picazo lanza una dura advertencia ante un fenómeno que puede afectar a los desplazamientos: “Tras las lluvias de jueves y viernes, el final del puente de la Constitución estará marcado por la niebla en muchas zonas. Será la jornada del domingo, coincidiendo con la operación retorno, cuando se den las nieblas más densas y persistentes.”