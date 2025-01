Las cabañuelas de Jorge Rey lo tienen claro: éste es el día en el que llegará la nieve a España

Hay un día que Jorge Rey advierte que debemos señalar en el calendario, este día la nieve llegará a España y lo hará de tal forma que tendremos que estar preparados. Hasta en cotas bajas tendremos la presencia de esta esperada nieve que puede darnos más de una sorpresa. Estamos viviendo un invierno relativamente suave que nos está dejando una serie de novedades que pueden ser permanentes. Lo que hemos tenido hasta ahora es sólo una antesala de lo que está por llegar.

La nueva estación ha acabado siendo un otoño que no termina de marcharse. Lo que tenemos por delante es esta situación que realmente puede ser la que nos haga reflexionar, sobre todo, cuando estamos a punto de ver llegar uno de los primeros temporales que puedes cambiarlo todo. El joven que en su día predijo la llegada de Filomena, no ha dudado en lanzar una clara advertencia ante lo que está por llegar. Los expertos no dudan en lo que está por llegar, Jorge Rey y las cabañuelas han lanzado una previsión que costará de creer, pero acabará siendo una realidad.

Éste es el día en el que la nieve llegará a España

España se prepara para recibir la nieve de forma abundante. Las temperaturas hasta ahora se han mantenido bastante suaves, sobre todo si tenemos en cuenta valores anteriores que han acabado marcando unas navidades con unas directrices que costarán de creer.

Tenemos por delante una serie de noticias que pueden acabar rompiendo con esta estabilidad de la mano de una serie de fenómenos que pueden acompañarnos en estos días. Tendremos que estar preparados para lo que llega siguiendo las previsiones de uno de los expertos.

Jorge Rey lleva semanas advirtiendo de lo que puede pasar con la llegada del año nuevo y en mes de enero en el que todo será posible. Tendremos que estar especialmente preparados ante un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Filomena podría repetirse si tenemos en cuenta el marcado descenso de las temperaturas y la llegada de nieve a cotas bajas. Tal y como nos han dicho las cabañuelas de un Jorge Rey que sabe muy bien qué es lo puede pasar ante las señales de la propia naturaleza. Su previsión del tiempo pone los pelos de punta.

Las cabañuelas de Jorge Rey lo tienen claro

La previsión del tiempo de Jorge Rey pone los pelos de punta «Las cabañuelas me dicen que, de cara a mediados de mes, llegará una nueva DANA». Lo peor de esta nueva DANA no es sólo la lluvia, sino también la llegada de nieve a cotas bajas, coincidiendo con un marcado descenso de las temperaturas.

De momento tenemos que estar preparados para lo que llega siguiendo los expertos de la AEMET: «Este día llegará un frente frío atlántico al oeste de la Península y dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en la mayor parte del territorio. Éstas se prevén más abundantes en el cuadrante noroeste, pudiendo llegar a persistentes en el oeste del sistema Central, y especialmente en el oeste de Galicia, donde pueden ser fuertes e ir acompañadas de tormentas. Contrariamente, es poco probable que acaben alcanzando a la fachada oriental peninsular y a Baleares, donde predominarán los intervalos de nubes altas. Se prevén en forma de nieve en el Pirineo, siendo posibles en otras montañas de la mitad norte, a una cota entre 1600 y 2000 metros. Nieblas en zonas del interior, más probables en la meseta Sur, especialmente en las tierras altas de Guadalajara. Tiempo estable en Canarias, con predominio de cielos poco nubosos o despejados».

Once comunidades autónomas están en alerta ante la llegada de una serie de alertas que pueden ser enormes: «Precipitaciones en el cuadrante noroeste, que puede ser persistentes, localmente fuertes y con posibilidad de tormentas en el oeste de Galicia, y solo persistentes en el oeste del sistema Central. Intervalos de viento fuerte y/o rachas muy fuertes en el cuadrante noroeste peninsular, Cantábrico, Pirineos occidentales, interior de Girona y montañas del este. Probables nieblas en zonas altas de Guadalajara».

Las temperaturas pueden ser las protagonistas de estos días: «Las temperaturas aumentarán en la mayor parte de la Península y Baleares, más acusadamente las máximas en el este peninsular y las mínimas en el norte y noroeste, pudiendo llegar a ascensos notables. En Canarias, temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero descenso. Las heladas se limitarán a Pirineos, aunque son posibles en otros puntos de montaña o de ambas mesetas.

Soplarán vientos del sur y suroeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en el cuadrante noroeste, Cantábrico, Pirineos orientales, interior de Girona y montañas del este. Vientos flojos con predominio de la componente este en Canarias».