Brianeitor, Fabiola Martínez y Nino Redruello, los protagonistas del Congreso de Jóvenes en León de la Fundación Lo Que de Verdad Importa

Como ya es tradición por estas fechas, el Auditorio Ciudad de León se volverá a convertir en el punto de encuentro de los más de 700 alumnos de colegios, institutos, centros de formación profesional, universidades, organizaciones, asociaciones juveniles y familias a los que la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) ha convocado para la celebración, el próximo martes 27 de enero, de la 5ª edición del Congreso para Jóvenes LQDVI de León.

Concebido como una experiencia transformadora que les ofrezca la oportunidad de conocer y descubrir de primera mano historias de vida que destacan la importancia de valores, a fin de que sus testimonios directos les sirvan de inspiración y aprendizaje, los empujen a reflexionar sobre las cosas que realmente merecen la pena y los animen a contribuir de forma positiva en la sociedad, la Fundación LQDVI subirá al escenario a tres protagonistas que han conseguido afrontar las dificultades o cumplir con sus propósitos gracias a su capacidad de superación, esfuerzo, constancia y coraje: el youtuber Brianeitor, el empresario Nino Redruello y la comunicadora y defensora de la inclusión Fabiola Martínez.

r, más conocido como ‘Brianeitor’, abrirá el congreso para relatar cómo ha llegado a convertirse en un ídolo para muchos jóvenes gracias a las redes sociales, donde reúne una comunidad formada por millones de personas. Su fascinante historia de superación, que ha sido incluso llevada al cine en la película La vida de Brianeitor, en la que se abordan temas como la atrofia muscular degenerativa que padece desde que nació o la enorme limitación que supone contar únicamente con movilidad en dos dedos de las manos, constituye una lección de que no hay sueños imposibles.

A continuación, Nino Redruello, miembro de la cuarta generación de esforzados hosteleros de la familia del grupo La Ancha, contará con detalle cómo ha contribuido a construir un pequeño gran imperio a golpe de trabajo y honestidad. Actualmente, dirige grandes restaurantes como Club Financiero Génova, Fismuler, La Taberna de La Ancha, Molino de Pez, Las Tortillas de Gabino y Armando.

La última en intervenir será Fabiola Martínez, cuya figura encarna la resiliencia y el coraje que se necesitan para enfrentar y superar los miedos y episodios traumáticos del pasado. Recientemente, ha publicado Cuando el silencio no es una opción: Lo que nunca conté: el sorprendente, inspirador y emotivo relato en que se basa su testimonio sobre los abusos que sufrió durante su infancia y adolescencia. Ejemplo de valentía y superación, Fabiola es también una referente para las familias de personas con discapacidad gracias a su labor al frente de la Fundación Kike Osborne, cuyos esfuerzos se centran en acompañarlas en su día a día y proporcionarles la ayuda que necesitan para afrontar situaciones emocionalmente complicadas.

«Parece que fue ayer cuando llegamos por primera vez a León y ahora nos disponemos a celebrar nuestro quinto encuentro con los jóvenes de esta maravillosa ciudad, que cada año nos recibe con ilusiones y energías renovadas. Para nosotros siempre es un placer rodearnos de jóvenes que rebosan energía, con la seguridad de que, cuando nos unimos, nos escuchamos y conectamos, podemos hacer cosas increíbles. Como siempre decimos: no pasa nada si no vienes; pero, si vienes, te pasarán cosas», afirma María Franco, directora general de la Fundación LQDVI.

Este primer Congreso para Jóvenes LQDVI de 2026 en León, que vuelve a contar con Fundación CEPA y Museo de la Emigración Leonesa (MeL) como impulsores principales y será inaugurado oficialmente a las 9:30 por José Antonio Diez, alcalde de León, supone para la Fundación LQDVI el punto de partida de su intensa programación de encuentros para el nuevo año, después de un 2025 muy especial en el que volvió a hacer un recorrido por ciudades que ya constituyen un destino fijo en su calendario de encuentros con este formato, como Sevilla, León, La Coruña, Bilbao o Barcelona, dedicó un emotivo homenaje a los afectados por la DANA de 2024 en Valencia, se produjo su esperado y exitoso regreso a Zaragoza, prácticamente una década más tarde de su última visita a la capital aragonesa, y en el que volvió a reunir a más de 6.000 personas en el Palacio Vistalegre de Madrid.

En cuanto a sus encuentros en el extranjero, la Fundación LQDVI consiguió sumar un nuevo hito con la organización en Chile de la tercera edición internacional de su Congreso para Jóvenes LQDVI en Santiago y la primera en Concepción, lo que resulta en un total de más de 200 congresos hasta la fecha en 8 países de América Latina, Europa y Asia, a los que han asistido más de 300.000 jóvenes y que han registrado más de medio millón de visualizaciones vía streaming y más de dos millones de reproducciones online.

Todos los interesados en asistir a este nuevo Congreso para Jóvenes pueden inscribirse completamente gratis a través de la aplicación móvil de la Fundación LQDVI: INSCRIPCIONES CONGRESO PARA JÓVENES LEÓN 2026

En caso de no poder asistir al encuentro, podrán verlo íntegramente online desde el 28 de enero hasta el 4 de febrero en la web de la Fundación LQDVI.