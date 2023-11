Belén Esteban se va de la lengua y suelta un auténtico bombazo que nadie esperaba

Belén Esteban está de plena actualidad gracias al éxito de ‘¡Sálvese quien pueda!’, el programa de Netflix que ha producido la Fábrica de la Tele después de la repentina cancelación de ‘Sálvame’. La colaboradora no quiere callarse más y ha lanzado varios dardos contra Telecinco, a pesar de haber estado vinculada a la cadena durante más de dos décadas. Belén promete que está muy agradecida por las oportunidades que ha recibido en Mediaset, pero considera que ha llegado el momento de pasar a la acción y de dar la cara por los suyos. Por ese motivo ha puesto en valor el trabajo que han hecho Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los dueños de la citada productora.

Belén Esteban insiste en que el único compromiso laboral que tiene es con La Fábrica de la Tele, una empresa que le ha abierto las puertas de Netflix. Está satisfecha con el trabajo que ha realizado con sus compañeros de ‘Sálvame’ en Estados Unidos, tanto es así que está dispuesta a seguir colaborando con ellos. Jorge Javier Vázquez, presentador del programa que vio a nacer a estas estrellas, se ha manifestado al respecto y ha reconocido que sus antiguos tertulianos siguen siendo personajes de primer nivel.

Belén Esteban suelta el bombazo más esperado

Se ha hablado mucho de la posibilidad de que Netflix apruebe una segunda temporada de ‘¡Sálvese quien pueda!’, sin embargo la empresa todavía no se ha manifestado al respecto. Sí lo ha hecho Belén Esteban, quien ha soltado una bomba sin darse cuenta quedará mucho de que hablar. La que fue princesa del pueblo asegura que su nuevo programa ha sido un éxito, por eso habrá nuevas entregas. Al darse cuenta de que ha soltado una noticia importante, ha dado marcha atrás y ha declarado: «No hablo más, que me regañan».

La ex de Jesulín de Ubrique quiere recalcar que no se ha quedado sin trabajo después de perder su puesto en Telecinco. Durante muchos años fue la estrella de la cadena y ahora se encuentra completamente apartada. Mediaset ha cambiado su línea editorial y Belén ya no tiene hueco, pero ella promete que todo está en orden y que ha recibido ofertas interesantes. No obstante, quiere resaltar su último contrato: «Gracias, muchas gracias a todo el mundo por Netflix».

La oferta que ha recibido Belén Esteban

Después de confirmar el bombazo más polémico de la temporada, Belén Esteban vuelve a estar en boca de todos por asuntos relacionados con su vida profesional. Insiste en que sigue manteniendo un contrato con La Fábrica de la Tele, pero admite que ha recibido otras propuestas. De hecho es imagen de una empresa de electricidad. Volviendo al mundo de la comunicación, la tertuliana ha desvelado que Carlos Herrera le ha propuesto trabajar en su equipo, aunque ella prefiere dedicarse a la pequeña pantalla y todavía no tiene clara su decisión.

La colaboradora da la cara por su empresa

Belén Esteban insiste en que es una persona leal y comprometida, por eso no abandonará La Fábrica de la Tele. El periodista Diego Arrabal explica que tiene un buen motivo para no hacerlo. Según su información, la madrileña recibe un sueldo todos los meses de la citada empresa, a pesar de que en este momento no esté colaborando en ningún programa de televisión. Según Diego, el contrato que Belén tiene con la productora es mucho mejor al que han firmado el resto de sus compañeros.