Belén Esteban, en ‘La Resistencia’, sobre sus relaciones sexuales: «Cuando coja a mi marido lo voy a reventar»

El pasado lunes 13 de noviembre, La Resistencia quiso comenzar una nueva semana con unos invitados de lujo. Estamos hablando, cómo no, de Belén Esteban y Kiko Matamoros. Los que fueran colaboradores de Sálvame acudieron al programa presentado por David Broncano para dar a conocer nuevos detalles de Sálvese quien pueda, su programa para Netflix.

A pesar de todo, y como no podía ser de otra forma, Belén Esteban y Kiko Matamoros tuvieron que responder a las dos preguntas clásicas de La Resistencia. Eso sí, el marido de Marta López Álamo dio la vuelta a la primera de las cuestiones, al desvelar el dinero que debía a Hacienda y no el que tenía en el banco.

Por lo tanto, la pregunta de las relaciones sexuales recayó sobre Belén Esteban, que no dudó un solo segundo en mostrarse de lo más contundente al respecto. «Esta semana he tenido mi casa llena de gente por mi 50 cumpleaños y, sinceramente, no he follado», comenzó diciendo la tertuliana. Acto seguido, añadió: «Pero cuando coja a mi marido le voy a reventar».

Esperemos que el marido de @BelenEstebanM empiece a hacer estiramientos desde ya. pic.twitter.com/LIodnIDfHP — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 14, 2023

El público no tardó en estallar en carcajadas, así como en aplausos. Por si fuera poco, la madrileña quiso ir muchísimo más allá: «A mi marido lo quiero muchísimo, pero me he dado cuenta de algo después de cuatro años de casa y diez de pareja». Tras hacer una pausa, quiso hacer balance de lo importante que es su marido en su día a día.

«Cuando pasó toda la movida de la tele (respecto el final de Sálvame), que lo pasamos mal… Me he dado cuenta de que soy la mujer de su vida, y él el hombre de la mía. Cada día estoy más enamorada», reconoció Belén Esteban en La Resistencia, sin perder la sonrisa en ningún momento. Es más que evidente que son realmente felices el uno con el otro, ¡y nos encanta!