Belén Esteban: los cinco grandes dramas de su medio siglo

Unos días antes de estrenarse Sálvese quien pueda, Belén Esteban dio unas declaraciones que le situaron en el centro de la polémica. A pesar de haber estado casi dos décadas vinculadas a Mediaset, la empresaria decidió arremeter contra el grupo debido al cambio de línea editorial que han experimentado en los últimos meses. «Te voy a decir una cosa porque si no la digo reviento, el único dinero que ganará Mediaset este año es por Netflix, no por lo que hace», dijo exactamente. Estas palabras han generado una nueva polémica y en LOOK hemos aprovechado para recordar cuáles han sido los cinco grandes conflictos de la expareja de Jesulín de Ubrique.

Belén Esteban y su tormentosa relación con Jesulín de Ubrique

Belén Esteban con Jesulín de Ubrique durante su relación / GTRES

El verano de 1995 marcó un antes y un después en la vida de Belén Esteban. Aquel año conoció al que se convirtió en el padre de su única hija: el famoso torero Jesulín de Ubrique. Por desgracia esta historia de amor estuvo marcada por la polémica y actualmente no tienen ningún tipo de contacto. Belén ha arremetido contra Jesulín en numerosas ocasiones, acusándole de haberse despreocupado de Andrea Janeiro. La colaboradora ha rebajado el tono de su discurso porque Andreíta se lo ha pedido, pero ni olvida ni perdona lo que le hizo el marido de María José Campanario.

Belén Esteban y Jesulín de Ubrique estuvieron juntos cinco años. Después de la ruptura Belén prometió que no iba a hablar mal del torero, aunque no pudo cumplir su palabra. Los conflictos que tuvo con la familia Janeiro le empujaron a los platós de televisión y poco a poco fue abriendo un debate muy acalorado. Los padres de Jesulín le acusaron de estar aprovechándose de la situación para ganar dinero y ella estalló desvelando que estaba sacando a su hija adelante ella sola y sin ayuda del diestro.

Los montajes de Belén Esteban y Cristina Blanco

Después de saltar a la fama, Belén Esteban se sentó en muchos platós de televisión y dio entrevistas en las mejores publicaciones. Sus exclusivas le convirtieron en una joya mediática y hubo mucha gente que se acercó a ella por intereses mediáticos.

Belén no tenía experiencia y confío en ciertas personas que terminaron dándole la espalda. A principios de los 2000 se unió a Cristina Blanco, popularmente conocida como «la vidente de los famosos». Junto a ella orquestó noticias que no tenían nada de cierto y que únicamente buscaban llamar la atención del público. Entre otras cosas, Esteban insinuó que se había enamorado de un jeque árabe que le había regalado un reloj Rolex de oro.

Belén Esteban ha superado sus adicciones

Belén Esteban en una presentación / GTRES

Belén Esteban tomó una de las decisiones más importantes de su vida en 2008: decidió ponerse en manos de profesionales y dejar atrás sus adicciones. Le ha costado mucho hablar de este tema sin tapujos y en alguna ocasión ha explicado el motivo de su pudor. Insiste en que se siente muy orgullosa de haber superado su enfermedad, pero no quiere dar demasiados detalles para que su madre no sufra. «Fui drogadicta hace 14 años, pero ya estoy bien y me encanta mi vida», declaró durante una entrevista que dio en Sálvame en 2022.

La colaboradora perdonó una infidelidad

Belén Esteban y Miguel Marcos en Madrid / GTRES

Después de dejar atrás sus adicciones, Belén Esteban empezó una nueva etapa gracias a Miguel Marcos. Un discreto conductor de ambulancias que le ayudó a cambiar de vida, pero cuando estaban más enamorados que nunca sucedió algo que lo cambió todo. En 2015, después de que Belén participase en Gran Hermano VIP, salió a la luz una noticia que revolucionó la prensa del corazón. Miguel le había sido infiel a Belén durante el tiempo que esta estuvo en el concurso. Sin embargo, la colaboradora decidió perdonarle y actualmente están más enamorados que nunca.

La muerte de su padre

Belén Esteban mantenía una relación muy especial con su padre, Francisco, y sufrió mucho cuando tuvo que decirle adiós en 2006. Francisco murió después de una larga enfermedad. Luchó contra un cáncer de pulmón hasta el final y nunca perdió la esperanza, por eso su hija se siente tan orgullosa de él y siempre que puede le rinde un bonito homenaje. Es habitual que recuerde el aniversario de este fallecimiento en sus redes sociales.