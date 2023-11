Cristina Blanco lleva décadas alejada del foco mediático. La madre del actor Miguel Ángel Muñoz saltó a la fama por ser la vidente de los famosos en la década de los 90, lo que la llevó también a ser una colaboradora habitual de diferentes programas de televisión. Ahora, sin embargo, Cristina vuelve a ser noticia al conocerse que lleva un mes ingresada en un hospital de Madrid, donde le han tenido que amputar una pierna a causa de la enfermedad que padece. Tal y como cuentan fuentes cercanas a su hijo, el intérprete no se ha separado ni un solo momento de su madre.

Por el momento, Cristina Blanco se encuentra estable y está previsto que le den el alta en los próximos días. Así lo confirma la revista Semana, que ha sido la encargada de informar de la situación actual de la madre de Miguel Ángel Muñoz. Según la publicación, el ingreso de la tarotista en un centro médico se ha prolongado cerca de un mes debido a que su estado era delicado, por lo que ha estado recibiendo tratamientos especializados, aunque de momento no será posible poder colocarle una prótesis en la pierna. Además, su hijo ha estado buscando un centro donde puedan darle los cuidados indicados para su tipo de dolencia una vez que abandone el hospital ya que, a causa de su profesión, él no puede atenderla durante las 24 horas del día.

Miguel Ángel Muñoz y su madre, Cristina Blanco, en 1997 / Gtres

Sin embargo, Miguel Ángel Muñoz ha estado muy preocupado durante las últimas semanas por su madre y ha acudido a visitarla «casi todos los días». Según personas próximas a su entorno, no ha dejado sola a su madre en ningún momento y se ha reunido con los médicos regularmente para conocer todos los datos de su evolución. Este revés llega a la vida del actor de Un paso adelante solo tres meses después de la muerte de su ‘Tata’, Luisa Cantero Sánchez. Era a finales de julio cuando el artista, roto de dolor, confirmaba el fallecimiento de su tía abuela a los 98 años.

Fue la mujer que le cuidó desde que era un niño y él mismo confesó, después de dedicarle el emocionante documental 100 días con la Tata, que no sabía si algún día llegaría a entender «el vínculo tan especial» que habían mantenido los dos, convirtiéndose «en la historia de amor más especial» que el actor habrá vivido nunca. «Con todo el respeto hacia mis padres, que me han dado la vida, has sido el mejor regalo que he podido tener y hasta el día de hoy, de tu última despedida, has hecho que todo sea mágico a tu alrededor», indicó Miguel Ángel Muñoz.

Cristina Blanco, la vidente de los famosos

Cristina Blanco fue un rostro habitual de la televisión en la década de los 90. La madre de Miguel Ángel Muñoz fue vidente de personajes como Belén Esteban, Lara Dibildos o Rocío Carrasco. Además, colaboraba en el programa de María Teresa Campos así como en otros espacios de gran audiencia de la época. Sin embargo, cuando su hijo comenzaba a hacerse un hueco en el mundo de la interpretación, ella fue condenada en 2007 a 16 meses de prisión, que finalmente no cumplió, tras ser acusada de robar tarjetas de crédito a clientes de un hotel marbellí.

Miguel Ángel Muñoz felicitó a Cristina en mayo por el Día de la Madre con esta imagen / Redes sociales

Para facilitar el camino profesional de su hijo, Cristina Blanco optó por hacerse a un lado. «Ella decidió apartarse y quedarse en un segundo plano, prácticamente invisible, para que a mí no me tuviesen que hacer este tipo de preguntas y eso se lo agradeceré siempre», explicó su hijo en el programa Viajando con Chester. Y aunque siempre se ha mostrado de lo más cauto en lo que a su madre se refiere, este mismo año publicaba una bonita foto de su infancia junto a ella en la que le deseaba un feliz Día de la Madre.