Belén Esteban confiesa sus peleas con María Patiño: «Me bloquea de WhatsApp»

Los protagonistas de Sálvese quien pueda siguen de gira por medios de comunicación para promocionar el estreno de su reality en Netflix. Además de su visita a La Resistencia con Kiko Matamoros, Belén Esteban también ha sido protagonista con su compañera María Patiño de una divertida entrevista en la que han sacado a relucir sus peleas.

En apenas unos días se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming por lo mucho que están dando que hablar su peleas y enfrentamientos. La amistad entre Belén y Patiño parece una de las más fuertes de las que han surgido del programa, pero también ha pasado por grandes crisis.

Las dos colaboradoras han pasado por el pódcast La pija y la quinqui, donde han podido hablar del buen momento que están pasando tras la cancelación del programa de Telecinco, pero también de lo que les pasó solo unas horas antes de acudir.

Carlos Peguer, presentador, ha desvelado que ha pillado a las invitadas en un momento delicado: «Antes de empezar este podcast se han puesto a hablar ellas dos ahí mientras estaban comiendo y estaban hablando de cómo se peleaban entre ellas y dice Belén: ‘Siempre soy yo la que acaba llamando primero’».

«Es que yo soy muy caracol y cuando sufro me meto en mi caparazón», ha confesado María. La discusión comenzó ahí, ya que Belén ha desvelado que ese mismo día su amiga le había bloqueado: «Me ha bloqueado tres cuartos de hora. Escucha y yo he llorado, pero cuando me has desbloqueado luego nos hemos ido a comer».

Esta relación entre las dos se ha convertido hasta en tema de conversación con Miguel, el marido de Belén Esteban: «Me dice que no es normal». Pese a que le recomienda que hablen y no discutan, lo cierto es que han reconocido que no lo hacen.

Los más fans del universo Sálvame saben que la periodista gallega es muy aficionada a este tipo de comportamientos, algo que han sufrido otros colaboradores como Terelu Campos, Laura Fa, Miguel Frigenti y Marisa Martín Blázquez.