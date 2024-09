Belén Esteban expresa su felicidad al confirmar un embarazo: «No puedo estar más contenta»

Belén Esteban no puede contener su felicidad tras el reciente anuncio del embarazo de su gran amiga Anabel Pantoja. La colaboradora de televisión se ha convertido en una de las principales protagonistas en torno a este acontecimiento. Con una mezcla de emoción y entusiasmo, ha dejado claro que está más que preparada para asumir el papel de «tita Belén». También ha prometido que cuidará al bebé de Anabel como si fuera de su propia familia.

La madre de Andrea Janeiro ha confesado cómo se siente: «No puedo estar más contenta». Incluso ha desvelado que ya ha empezado a prepararse para recibir al bebé en su casa. «Ya tengo una cuna y un cochecito listos para cuando me la deje a mí, que sé que me la va a dejar muchas veces», comentó entre risas, dando a entender que espera pasar mucho tiempo con la pequeña.

La celebración del anuncio del sexo del bebé fue todo un éxito, según explicó la colaboradora. «Fue una fiesta maravillosa, todo estuvo muy bien». Más adelante añadió que todos los asistentes, tanto amigos como familiares, disfrutaron del momento. «La verdad es que todos estábamos muy contentos, pero sobre todo estoy feliz por ella, por Anabel», señaló con cariño hacia su amiga, quien atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Además, reveló que Isabel Pantoja, tía de la influencer, también se encuentra emocionada con la noticia y orgullosa de su sobrina.

La otra noticia que ha salpicado a Belén Esteban

La alegría por el embarazo de Anabel no es la única noticia en la que Belén Esteban ha estado involucrada recientemente. En paralelo a esta celebración, la colaboradora también ha hablado de la salud de su ex, Jesulín de Ubrique, padre de su hija Andrea. El torero ha sufrido un microinfarto mientras disfrutaba de unas vacaciones en Málaga y Belén no ha dudado en expresar su preocupación por esta situación.

Durante una comida con su marido y algunos amigos, recibió la noticia del problema de salud de Jesulín a través de su compañera María Patiño. «Me asusté mucho», confesó al recordar el momento en que se enteró de lo sucedido. Aunque ya no mantiene una relación cercana con el diestro, su principal preocupación fue comunicarle a su hija lo ocurrido antes de que lo descubriera por las redes sociales.

Belén explicó que, debido a la diferencia horaria entre España y Estados Unidos, donde reside Andrea Janeiro, decidió enviarle un mensaje para que no se enterara de la noticia a través de internet. «No quería que se asustara, así que le mandé un mensaje para que lo supiera directamente de mí», explicó la colaboradora en ‘Ni que fuéramos’.

¿Cómo se encuentra Jesulín de Ubrique?

Jesulín, por su parte, decidió acudir al hospital de urgencias tras experimentar un fuerte dolor en el pecho y la espalda. Aunque en un principio no quiso alarmar a su mujer, terminó acudiendo a la clínica acompañado por un amigo. Después de someterse a varias pruebas y estar en observación durante unas horas, fue dado de alta y regresó a su hogar.

Belén ha comentado la situación. Ha dejado claro que comprende su decisión de no alarmar a María José Campanario en un primer momento. «Él no es una persona que esté acostumbrada a ir al hospital, así que imagino lo que habrá sentido», expresó. Además, elogió la manera en que Jesulín está manejando la situación, asegurando que está siguiendo todos los consejos médicos y sometiéndose a las pruebas necesarias para encontrar un diagnóstico adecuado. «Le deseo lo mejor y que se recupere pronto».

Belén Esteban está de máxima actualidad

A pesar de que Belén Esteban ha sido protagonista en los medios por diversas razones a lo largo de los años, en esta ocasión su felicidad por el embarazo de Anabel Pantoja y su preocupación por la salud de Jesulín han sido los temas que han ocupado el centro de atención. Aunque son situaciones muy distintas, ambas muestran un lado humano y sensible de la colaboradora que rara vez se ve.

Belén no solo está encantada con la idea de convertirse en «tita», sino que también ha dejado claro que seguirá apoyando a Anabel en cada paso de su nueva aventura como madre. Al mismo tiempo, ha demostrado su madurez al hablar sobre la delicada situación de Jesulín, manteniendo una actitud respetuosa y deseándole lo mejor en su recuperación. Entre ellos sigue habiendo problemas, pero la salud siempre es lo primero.

Con su vida siempre en el foco mediático, la mujer de Miguel Marcos sigue demostrando que, más allá de las polémicas y los momentos difíciles, hay espacio para la alegría, la compasión y la familia. Mientras espera con ilusión la llegada del bebé de Anabel, se mantiene al tanto de la salud de quienes han sido importantes en su vida, pero ¿conseguirá enterrar definitivamente el hacha de guerra?