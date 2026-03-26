Belén Esteban está desesperada y lanza una petición en televisión: «Estoy dispuesta»

La última aparición de Belén Esteban demuestra que está desesperada y que su situación se ha complicado. La colaboradora acudió como invitada al programa La Revuelta, donde compartió plató con la cocinera Eva Arguiñano para promocionar la recta final del concurso Top Chef: Dulces y famosos. Sin embargo, lo que comenzó como una entrevista centrada en el programa culinario terminó convirtiéndose en una conversación más amplia sobre su situación personal y su futuro profesional.

La ex de Jesulín de Ubrique reconoce que, aunque ha decidido tomarse un tiempo lejos de la pequeña pantalla, quiere regresar la próxima temporada. De hecho, lanzó un mensaje directo al propio Broncano y a la cadena pública, dejando claro que su retirada actual es únicamente temporal y que estaría abierta a nuevos proyectos. El problema es que su estilo no encaja en TVE, por no hablar que dicho grupo registra unos datos de audiencia que no son reñables, pues una parte de la audiencia sostiene que los contenidos que emiten están sesgados políticamente.

Belén Esteban, lejos de la televisión

Belén Esteban ha explicado que su ausencia actual de la televisión responde a una decisión personal meditada. Tras décadas vinculada al medio, la colaboradora ha optado por tomarse un año sabático para dedicar más tiempo a su vida personal. Pero, ¿se ha retirado realmente por voluntad o porque ya no tiene el mismo peso mediático que antes?

Según contó en La Revuelta, uno de los principales motivos de esta pausa tiene que ver con su madre, que ya tiene 82 años. La televisiva explicó que quiere aprovechar esta etapa para compartir más tiempo con ella y también para disfrutar de una faceta más tranquila de su vida. Además, confesó que en este periodo ha decidido priorizar otro tipo de planes personales, como viajar junto a su marido. Se trata de una experiencia que, según comentó con naturalidad, le permite desconectar de la intensidad mediática que ha marcado gran parte de su trayectoria pública.

El parón llega después de su participación en Top Chef: Dulces y famosos, un formato que, según explicó, le permitió enfrentarse a un reto muy distinto de los que había vivido hasta ahora en televisión. La experiencia en el concurso de repostería supuso para ella una oportunidad de mostrarse en un registro diferente al que el público estaba acostumbrado.

Un mensaje muy controvertido

Más allá de hablar sobre su futuro profesional, Belén Esteban aprovechó la entrevista para expresar una reivindicación relacionada con su situación laboral. Durante la conversación con Broncano, la colaboradora recordó que su actividad profesional se ha desarrollado durante años bajo el régimen de autónomos, una circunstancia que considera poco comprendida por parte de la opinión pública.

Explicó que, pese a haber decidido detener su actividad durante un año, no tiene derecho a percibir prestación por desempleo. Después subrayó que durante su trayectoria ha pagado puntualmente sus cuotas, lo que en su opinión evidencia las dificultades que afrontan muchos profesionales que trabajan por cuenta propia.

Su intervención derivó en una crítica hacia la falta de apoyo que, a su juicio, reciben los trabajadores autónomos. Belén insistió en que se trata de un colectivo que contribuye regularmente al sistema y que, sin embargo, en determinadas circunstancias no cuenta con las mismas garantías que otros trabajadores.

En ese mismo contexto, quiso aclarar también su situación fiscal, un asunto que en el pasado ha generado titulares en diferentes medios. La colaboradora afirmó que sus obligaciones con la administración están completamente regularizadas y recordó que en su momento resolvió cualquier cuestión pendiente.

Belén Esteban necesita trabajar

A pesar de insistir en que atraviesa un momento de descanso voluntario, Belén Esteban dejó claro que su relación con la televisión no está cerrada. Durante su entrevista con David Broncano, lanzó un comentario dirigido directamente al presentador que dejó entrever su disposición a regresar si se presentan las condiciones adecuadas.

La colaboradora señaló que, de cara al próximo otoño, estaría dispuesta a estudiar una propuesta laboral si esta resultara interesante. En tono distendido, comentó que no descartaría firmar un nuevo contrato si la oferta fuese suficientemente atractiva.

Sus palabras fueron interpretadas como un guiño directo a la cadena pública y al propio Broncano. El problema es que el estilo de Belén Esteban no cuadra con la línea editorial de TVE, por no hablar de que su aparición en el mencionado espacio no generó un buen dato de audiencia. Pablo Motos, la competencia, registró un número de espectadores mucho más atractivo al que consiguió la ex de Jesulín de Ubrique.