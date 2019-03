Talegón defiende a los proetarras y acusa a la Guardia Civil de “meter pruebas falsas” en el juicio de Alsasua

Este miércoles la ex colaboradora de OKDIARIO Beatriz Talegón ha aprovechado el circo montado por Risto Mejide y su programa Todo es Mentira de Cuatro en torno a la entrevista que Eduardo Inda realizó a Casado en el bar Koxka de Alsasua para lanzar una acusación muy grave contra la Guardia Civil. La ex socialista ha defendido a los proetarras que dieron una paliza a dos agentes de la Benemérita y sus mujeres en la localidad navarra diciendo que “a los chavales de Alsasua han intentado meterles un delito de terrorismo que no es terrorismo, precisamente por las pruebas falsas que metió uno de los guardias civiles”.

Para Talegón, la brutal paliza que dieron un grupo de abertzales a los agentes y a dos mujeres fue “una pelea de bar”. Así lo ha expresado en la cadena de Mediaset, defendiendo la actuación de los radicales que se encuentran en estos momentos en prisión por los graves hechos acaecidos en el bar Koxka de la localidad navarra en el año 2016.

La ex socialista va más allá. Y asegura que el resto de medios de comunicación, por no adherirse a su tesis –con la que tampoco está de acuerdo la Fiscalía y la Audiencia Nacional que condenó a los radicales– son palmeros de Eduardo Inda. “La misma manera de entender toda la historia es esta que está demostrando Inda, y La Razón le da palmas, y el ABC le da palmas. Y gente como Antonio Naranjo que le ríen la gracia y que luego acaba con chavales inocentes que tuvieron una bronca con un guardia civil de paisano, que no estaba de servicio, y que les ha costado ya 800 días de cárcel”.

La sentencia de la Audiencia Nacional, que no condenó por terrorismo a los agresores pese a la “notabilísima gravedad de los hechos” sí que recoge los delitos que les han costado entre 2 y 13 años de prisión a los abertzales de Alsasua: “Atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas”. Es decir, que para Talegón la enumeración de estos delitos se reduce a una simple “pelea de bar con un guardia civil”.

Pero la ex colaboradora de OKDIARIO va más allá. Asegura que “mientras en otros sitios esto ha pasado en temas de narcotráfico. Gente que se ha zurrado con guardias civiles y ha quedado como una pelea de bar”, con la complicidad del presentador de la cadena de Mediaset.

La versión adulterada de Talegón de que todo fue una pelea de bar queda desmontado con sentencias de prisión que han recaído sobre individuos que agredieron brutalmente a agentes de la autoridad. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a un joven a cinco años y medio de prisión por agredir brutalmente a un policía local, fuera de servicio, que le recriminó que debía poner el bozal a su perro considerado de raza peligrosa.

Otra “pelea de bar” de las que comenta Talegón fue la que se produjo en la localidad salmantina de Carbajosa, en mayo de 2018. Un hombre agredió salvajemente con un vaso a un guardia civil –que ya lo había detenido un año antes– que estaba fuera de servicio en un bar. El joven fue condenado a 5 años de prisión.

Por el delito de atentado a un agente de la autoridad y lesiones, también fue condenado a 5 años de cárcel, y 109.000 euros, un hombre que agredió brutalmente a un guardia civil que lo había multado.