Aviso urgente de la AEMET por lo que llega a Madrid: activado el nivel 2 de riesgo alto

El nivel de alerta de la AEMET aumenta ante lo que llega a Madrid, el frío obliga a lanzar un aviso urgente ante una situación que se extiende en el tiempo. El invierno ha llegado con mucha fuerza y lo hace de tal manera que debemos empezar a pensar en todo lo que nos está esperando. De la mano de una serie de cambios que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta o dado la importancia que se merece.

Las alertas de la AEMET cobran protagonismo y lo hacen de tal forma que tendremos que apostar claramente por una serie de detalles que serán los que nos afectarán de lleno. Hemos visto este 2024 la dureza de una previsión del tiempo que puede acabar siendo muy diferente. Tendremos que ver qué es lo que nos está esperando con una serie de elementos que pueden hacer de estos días un pequeño trauma para aquellos niños que esperan salir a la calle para disfrutar al máximo de estas fiestas que nos están esperando. La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias.

Activado el nivel 2 de riesgo alto

Las personas más vulnerables, son las que se verán afectadas por esta alerta que puede cambiarlo todo. En especial cuando estamos ante unas fechas que pueden llegar a ser las que nos afectarán de lleno. Un cambio radical que quizás hasta el momento no hubiéramos ni imaginado que fuera una realidad.

Debemos estar preparados para ese giro radical que se convertirá en una novedad destacada y que puede acabar siendo la que nos afecte en caso de querer estar por la calle en unas fechas muy especiales. Dentro de casa, las temperaturas pueden ser más o menos agradables, teniendo en cuente lo que tenemos por delante.

El invierno apenas acaba de empezar y puede acabar siendo lo que marque una diferencia significativa. Una opción que se convertirá en una novedad que puede ser clave para muchos. La nieve y el frío pueden ser agradables de vacaciones y en un lugar debidamente acondicionado, pero mucho cuidado con lo que puede llegar.

Son tiempos de visualizar determinadas situaciones que pueden ser fundamentales y que quizás hasta el momento nunca pensábamos que podríamos tener en estas fechas. Tocará estar listos para este cambio que la AEMET convierte en alerta.

El aviso urgente de la AEMET por lo que llega a Madrid

El corazón de España va a notar los efectos de los primeros días de la temporada en los que deberemos empezar a tener en cuenta determinados actos que serán los que marcarán la diferencia. Tendremos que estar preparados para un giro radical que puede ser clave y que afectará especialmente a Madrid.

La previsión del tiempo de la AEMET no deja lugar a dudas: «Muy nuboso o cubierto, aunque predominando las nubes altas en la Sierra de madrugada y temporalmente en el sur al final de la tarde. Brumas y nieblas matinales, que no se esperan en cotas altas de la Sierra, que no se descartan en el Tajo y que se formarán al final de la tarde en el Sistema Central sin descartarse en zonas aledañas. Temperaturas mínimas sin cambios en la Sierra y en ascenso en el resto; máximas sin cambios o en ligero descenso que será más acusado en el oeste. Heladas débiles que serán aisladas en la mitad sur. Viento flojo variable».

Siguiendo con la misma previsión para España: «Se espera que continúe el paso de un frente atlántico impulsado por una borrasca situada al norte de la Península. Con ese escenario, se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, siendo poco probables en el extremo oriental peninsular y en Baleares. No se descarta que sean localmente fuertes y con acumulados significativos en el oeste del Sistema Central, de Andalucía y de Galicia donde son posibles algunas tormentaS aisladas. Serán en forma de nieve en montañas de la mitad norte y del sudeste, con una cota en descenso desde los 1400/1600 m hasta los 1000/1400 m, aunque sin esperar acumulados importantes. Aumento de la nubosidad en Canarias, con posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en las islas más montañosas. Temperaturas máximas en descenso generalizado, salvo en los litorales mediterráneos y los archipiélagos, donde no habrá cambios importantes. Mínimas en aumento en el tercio sudeste y los archipiélagos, mientras que en el resto predominarán los descensos. Las heladas se extenderán, afectando a los sistemas montañosos de la mitad norte, sin descartarlas en la meseta Norte. Se prevé un predominio de vientos moderados del oeste y suroeste en la Península y Baleares, con probables intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en el extremo norte y en zonas montañosas del tercio este peninsular y el Mediterráneo y Baleares, donde tienden a establecerse el cierzo y la tramontana. Vientos flojos variables en Canarias, con predominio de componente este».